5 tipů a triků pro TikTok, které by měl znát každý jeho uživatel

TikTok patří v současné době mezi jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě. Mnoho uživatelů si myslí, že TikTok cílí videy pouze na jedince z mladší generace, kteří se často nudí. Opak je každopádně pravdou, jelikož kromě vtipných videí se na TikToku nachází také přínosná a užitečná videa, díky kterým se můžete také něčemu přiučit. Jestliže patříte mezi uživatele TikToku, popřípadě pokud jste si tuto aplikaci před nedávnem nainstalovali, tak se vám bude líbit tento článek. V tom se totiž podíváme na 5 tipů a triků pro TikTok, které by měl znát každý jeho uživatel.

Hledání videí podle zvuku

Velice často můžete na TikToku narazit na videa, která mají nastavený určitý zvuk – například z filmu, seriálu či písničky, avšak samotný obraz videa nahrává sám uživatel. Ve finále to tedy může vypadat, že nějakou známou písničku zpíváte vy a nikoliv její autor. Jestliže vás tento typ videí s konkrétní zvukem zaujal, tak si můžete nechat vyhledat veškerá videa, ve kterých se konkrétní zvuk nachází. Chcete-li tato videa vyhledat, tak si konkrétní video najděte a nechte jej přehrávat. Při přehrávání však klepněte vpravo dole na ikonu točícího se disku. Po klepnutí se zobrazí obrazovka s videy, ve kterých se konkrétní zvuk nachází. Ve spodní části obrazovky pak můžete klepnout na Použít tento zvuk v případě, že byste si chtěli video s tímto zvukem natočit taky.

Stahování videí

Pokud to autor nemá vyloženě zakázané, tak si veškerá videa z TikToku můžete jednoduše uložit do galerie. To se hodí v případě, že byste se někdy chtěli na video podívat i offline, bez připojení k internetu. Jestliže si chcete nějaké video z TikToku uložit, tak si jej prvně samozřejmě najděte a klepněte na něj. Jakmile tak učiníte, tak v pravé dolní části klepněte na ikonu Sdílení (šipka). Ve spodní části obrazovky se poté otevře menu, ve kterém klepněte na možnost Uložit video. Po prvním uložení je samozřejmě nutné, abyste povolili přístup aplikaci k fotkám. Ihned poté už na vás video bude čekat v galerii.

Šetřete mobilní data

Pravdou je, že v současné době má k dispozici mobilní data většina z nás. Bohužel jsou ale v Česku datové balíčky stále vcelku drahé. Pokud tedy nemáte nějaký speciální firemní tarif, popřípadě pokud neplatíte za tarif tisíc korun, tak máte nejspíše měsíčně k dispozici jen několik stovek megabajtů, či jednotky gigabajtů mobilních dat. Bohužel s tím nic moc nenaděláme a nezbývá nám nic jiného, než se přizpůsobit a data šetřit. V rámci TikToku si naštěstí můžete nastavit spořič dat, který se postará o to, aby došlo k co největší ušetření mobilních dat. Chcete-li spořič dat aktivovat, tak vpravo dole klepněte na Já, a poté na ikonu tří teček vpravo nahoře. Poté sjeďte o kus níže a rozklikněte kolonku Šetřič dat, který pak stačí přepínačem aktivovat. Videa poté na mobilních datech budou mít nižší rozlišení.

Vytvoření Live Photo z videa

Kromě toho, že si můžete konkrétní video stáhnout do galerie, tak si jej můžete také uložit jakožto Live Photo, popřípadě jako GIF. I to se může v určitých situacích hodit. Jestliže chcete nějaké video stáhnout v podobě Live Photo, anebo v podobě animovaného obrázku (GIFu), tak se nejedná o nic složitého. I v tomto případě si samozřejmě video najděte a rozklikněte. Jakmile tak učiníte, tak v pravém dolním rohu klepněte na ikonu šipky s názvem Sdílení. Ve spodní části obrazovky se nyní otevře menu, kde ve druhém řádku přejeďte prstem směrem zprava doleva, aby se zobrazily další možnosti. Zde už jen stačí zvolit možnost Živé Foto, anebo Sdílet jako GIF. V prvním případě se Live Photo ihned uloží do galerie, v druhém případě se objeví ještě možnosti sdílení.

Automatické přepínání režimu

Ve výchozím nastavení aplikace TikTok je aktivní pouze světlý režim. Především k večeru a v noci tohle samozřejmě není ideální. Dobrou zprávou je, že TikTok disponuje i tmavým režimem. Ten si můžete nastavit buď „napevno“, anebo se může dynamicky měnit podle nastavení systému, což je pro většinu uživatelů ta nejlepší možnost. Pokud tedy chcete nastavit tmavý režim, popřípadě aby se režimy automaticky přepínaly, tak prvně ve spodním menu klepněte na záložku Já. Tímto se ocitnete na vašem profilu, kde vpravo nahoře klepněte na tři tečky, a poté se přesuňte níže do sekce Tmavý režim. Zde už můžete tmavý režim aktivovat, pro automatické přepínání režimu aktivujte možnost Použít nastavení zařízení.