T-Mobile má problémy s eSIM, v současnosti na ní z klasické nepřejdete

Klienti tuzemského T-Mobilu lačnící po aktivaci eSIM pro svůj telefon mají v posledních dnech důvod ke smutnu. Operátor se totiž podle dostupných informací potýká s technickými problémy, které aktivaci eSIM (tedy elektronických SIM karet použitelných například v novějších iPhonech) znemožňují. To jinými slovy znamená, že pokud nemáte eSIM v současnosti v telefonu již implementovanou, nelze tak nyní učinit.

Na problém T-Mobilu nás upozornil dnes jeden z našich čtenářů (, kterému tímto děkujeme) s tím, že by měly být eSIM od T-Mobile v iPhonech v současnosti nefunkční. Nic takového nám sice naštěstí podpora operátora nesdělila, avšak potvrdila, to, že problémy s technologií eSIM u smartphonů nyní jsou a projevují se nemožností aktivace eSIM při výměně karty za fyzickou. Při té je mají totiž systémy operátora hlásit u karty rezervaci, což její použití blokuje. T-Mobile nicméně usilovně na opravě pracuje a věří, že se podaří brzy opravit. Kdy přesně by se tak mohlo stát nicméně podpora raději odhadovat nechtěla.

Takto vypadá rozhraní pro aktivaci eSIM:

Podporu eSIM přinesly jako první iPhony XR a XS v roce 2018 s tím, že právě tuzemský T-Mobile byl jedním z prvních světových operátorů, který ji začal u jablečných telefonů podporovat. Co se pak týče zbylých dvou českých operátorů, Vodafone přispěchal s podporou eSIM v březnu 2019 a O2 pak až v únoru loňského roku. Hlavní devízou eSIM je v současnosti možnost využití dvou telefonních čísel v jednom iPhonu, čehož se jablíčkáři v minulosti dlouhodobě dožadovali.