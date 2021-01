Jak rychlý je na iPhonech iOS 14.4 oproti iOS 14.3

Apple včera uvolnil ostrou verzi iOS 14.4, která přináší i některé novinky. Společnost tak učinila jen pár dní po vypuštění Release Candidate bety. V diskuzích ohledně nových aktualizací nejčastěji čtu o výdrži baterie. Na tento test se ale podíváme až za několik dní. Nyní je opět na řadě rychlost, které se podíval na zoubek kanál iAppleBytes, a to na iPhonech SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Test vám jako obvykle přikládáme pod odstavec.

Fotogalerie iOS 14 1 iOS 14 2 iOS 14 3 iOS 14 4 +13 Fotek iOS 14 5 iOS 14 6 iOS 14 7 iOS 14 8 iOS 14 9 iOS 14 10 iOS 14 11 iOS 14 12 iOS 14 13 iOS 14 14 iOS 14 15 iOS 14 16 Vstoupit do galerie

Při pohledu na iPhone SE 1.generace můžeme vidět dřívější spuštění systému na zařízení s iOS 14.3, přičemž rozdíl je necelé dvě sekundy. Dále se zaměříme na aplikace třetích stran, jejichž otevírání je při posuzování změn rychlosti zpravidla nejprůkaznější. Výsledky jsou velmi vyrovnané. Můžeme vidět ale drobné rozdíly u Twitteru a VK ve prospěch aktuální verze iOS. Dále také Apollonu for Reddit, jenž pracuje o něco lépe na iOS 14.3. Na iPhonu 6s proběhne spuštění obdobně jako u minulého modelu. Při pohledu na aplikace pozorujeme dřívější otevření Twitteru na iOS 14.4. Na předešlé verzi má pak desetinu sekundy k dobru Facebook a VK. IPhone 7 se staršími bratry „drží basu“ a i zde vidíme domovskou obrazovku iOS 14 dříve na přístroji s iOS 14.3. Na této verzi systému zároveň můžeme zhlédnout svižnější spuštění Twitteru a Apollonu for Reddit. Na aktuální verzi iOS se zase o něco lépe daří Snapchatu.

Míříme do druhé poloviny testování, a sice k iPhonu 8. Na něm se operační systém rozběhne opět dříve na iOS 14.3, rozdíl je zde ale dosud nejmenší. Na starší verzi iOS sledujeme dřívější spuštění YouTube, Apollonu for Reddit a Snapchatu a Instagramu. Na iOS 14.4 lze zaznamenat lepší práci u Twitteru. U tohoto modelu jsou tedy rozdíly dosud největší. První zástupce modelů s FaceID nám odhalí iOS 14 na systému s aktuální verzí, ovšem rozdíl není ani jedna sekunda. Při pohledu na aplikace můžeme vidět o něco svižnější otevřeni YouTube, VK na předešlé verzi iOS. Facebook má pak pár desetin k dobru na iOS 14.4. Test uzavírá iPhone 11, jenž se rychleji spustí na aktuální verzi iOS. Zde lze pozorovat drobný výkyv ve prospěch iOS 14.3 jen u Apollonu for Reddit. Zbytek aplikací pracuje stejně nebo lépe na aktuální verzi iOS 14.4. Jaká je zatím vaše zkušenost s iOS 14.4?