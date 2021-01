Pomozte Wallacovi a Grommitovi v nové AR hře na iPhone

Nedávno jsme na našem webu psali o hře Farhaven, která si dala za úkol nabídnout vtahující příběh o pohádkovém království pomocí promíchání skutečného světa a světa virtuálního. Díky využití augmentované reality dokázala vytáhnout postavičky ze hry přímo do reálných domovů hráčů po celém světě. Podobně využívá technologii, kterou původně prosadilo stále extrémně úspěšné Pokémon Go, i zcela nová hra se známým animovaným duem Wallace a Grommit. Wallace & Grommit: The Big Fix Up od studia Fictioneers vás v rozšířené verzi reality postaví do role nového zaměstnance firmy Spick & Spanners, která má za úkol vyčistit a zrenovovat britské město Bristol.

Ve hře budete kromě opravování různých přístrojů a zažehnávání roztodivných problémů sledovat příběh nové společnosti ústředního dua a rozkrývat tajný plán starosty města, kterému má program na jeho obnovu přihrát vítězství v nadcházejících volbách. Dle vývojářů by se měl příběh postupně rozvíjet v rozmezí několika týdnů reálného času. Pokud tedy budete chtít vědět, jak dobrodružství Wallace a Grommita dopadne, strávíte se hrou poměrně dlouhé časové období. Během vyprávění si navíc s plastelínovou dvojicí budete moci telefonovat, nebo je sledovat v exkluzivních animací, na kterých se podílelo samotné filmové studio Aardman, tvůrci známých snímků s Wallacem a Grommitem. Hra je k dispozici na App Store zcela zdarma. Obsahuje nákupy v aplikaci.