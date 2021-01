Jak jistě většina z vás tuší, tak prakticky všichni technologičtí giganti o nás ví více než my sami – tedy pokud patříte mezi jedince, kteří využívají služeb těchto společností. Osobně však ale asi neznám nikoho, kdo by alespoň jednou nepoužil vyhledávač Google, či jakoukoliv jinou podobnou službu. Uživatelských dat mají technologické společnosti k dispozici tolik, že si o každém z nás dokáží vytvořit přesný profil. Podle našeho věku, pohlaví, a vyhledávaných věcí jsou nám poté podstrkovány takové reklamy, které by nás mohly zajímat – právě k cílení reklam se uživatelská data využívají nejvíce. Pokud byste se chtěli podívat na to, jaký profil si o vás sestrojil Google, tak můžete – v tomto návodu si totiž ukážeme, jak na to.

Jak zjistit, co všechno o vás Google ví

Chcete-li se podívat na to, co všechno o vás Google ví, respektive na váš „profil“, který si zmíněná společnost pro své účely sestrojila, tak můžete, nejedná se o nic těžkého. Vše, co k tomu potřebujete, je nějaké zařízení a připojení k internetu. Poté postupujte následovně:

Prvně se ujistěte, že jste na Google přihlášeni pod svým primárním uživatelským účtem.

Jestliže jste přihlášeni, tak se v rámci webového prohlížeče přesuňte na stránky adssettings.google.com .

. Pokud to po vás bude Google požadovat, tak se autorizujte pomocí hesla.

Tímto se ocitnete na stránce, která je věnovaná personalizaci reklam.

Pokud sjedete níže, tak si můžete zobrazit primárně váš věk a pohlaví.

tak si můžete zobrazit primárně Níže pak naleznete vaše další zájmy , které k vám Google přiřadil, společně s dalšími informacemi.

pak naleznete vaše , které k vám Google přiřadil, společně s Pokud na určitou aktivitu klepnete, tak ji můžete Vypnout (například v případě, že se Google netrefil).

Ve většině případech je při sestrojování profilu Google opravdu přesný – do komentářů nám dejte vědět, zdali se trefil i ve vašem případě, popřípadě zdali pozorujete nějaké odchylky. Pokud se vám nelíbí, že o vás Google podobné informace sbírá, a poté je využívá k personalizaci reklam, tak nahoře můžete tuto funkci pomocí přepínače deaktivovat. Upřímně si ale myslím, že už to v dnešní době nemá úplně význam. Technologické společnosti nás neustále sledují na každém kroku a upřímně si nemyslím, že přepnutím jediného přepínače zajistíme to, že nás někdo přestane sledovat.