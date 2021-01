Apple chystá na letošek velké vylepšení tvOS

Zatímco iOS, iPadOS a macOS se v posledních letech dočkaly relativně velkého množství nejrůznějších designových vylepšení a úprav, tvOS a watchOS na větší přepracování stále čekají. První zmiňovaný systém by se nicméně měl většího designového oživení dočkat už letos ve verzi 15. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného portálu The Verifier.

Zdroje pocházející dle dostupných informací přímo z Applu tvrdí, že má kalifornský gigant na letošní rok v rukávu vydání tvOS s výrazně přepracovaným designem, který bude působit modernějším dojmem a celkově bude zapadat do nového designového jazyka OS Applu. Jedním z jeho hlavních prvků pak má být přepracovaný App Store se zbrusu novým uživatelským rozhraním, ve kterém bychom se měli být schopni daleko lépe orientovat při vyhledávání aplikací, potažmo jejich objevováni.

Vylepšení se má v tvOS 15 dočkat podle zdrojů i dětský režim s výrazným vylepšením rodičovské kontroly, která umožní rodičům daleko lépe spravovat obsah, který jejich ratolesti konzumují, což se v dnešním světě bude rozhodně hodit. Za zmínku dále stojí nasazení funkce Čas u obrazovky, díky které si budou moci udělat uživatelé skvělý obrázek o tom, jak moc Apple TV využívají a podle toho své návyky například upravit. Zkrátka a dobře, je se na co těšit.

Nový tvOS 15 by se měl svou premiéru odbýt stejně jako ostatní nové operační systémy Applu v průběhu června na vývojářské konferenci WWDC. Na té bychom se kromě nich mohli dále dočkat i představení hardwarových novinek v čele s iMacy či novými MacBooky Pro. Dorazit by toho ale mohlo mnohem více. Až čas však ukáže, co vše Apple světu na WWDC ukáže.