Jak zrychlit Apple TV: Začněte nový rok s rychlejší Apple TV

Apple TV patří mezi nejméně populární jablečné zařízení. I přesto se ale najde nespočet uživatelů, kteří si Apple TV pochvalují, a kteří na ni nedají dopustit. Jestliže mezi tyto uživatele patříte i vy, avšak přijde vám, že v poslední době není vaše jablečná televize úplně plynulá, tak nezoufejte. Existuje několik možností které vám mohou pomoci. Pojďme se společně v tomto článku podívat, co všechno můžete pro zrychlení Apple TV udělat.

Přejděte na připojení kabelem

Vůbec nejčastěji mají uživatelé Apple TV problém s tím, že se jim seká přehrávání různých filmů či seriálů ze streamovacích aplikací. Jestliže se tedy díváte například na Netflix anebo TV+ a titul se čas od času zasekne, popřípadě pokud se zobrazí nějaká chyba, tak je nejspíše problém s internetovým připojením. Většina uživatelů využívá Apple TV tím způsobem, že ji zapojí k napájení a do televize. Nakonec se jen bezdrátově připojí k internetu a je hotovo. A právě v tomto případě vzniká problém. Připojení pomocí Wi-Fi je sice jednoduché a zabere pár sekund, nutno však podotknout, že po stránce stability a rychlosti se s připojením kabelem nemůže rovnat. Udělejte si tedy čas a natáhněte k vaší Apple TV internet klasicky kabelem. Ihned poté pocítíte výrazné zrychlení načítání a tituly už se nebudou zasekávat.

Fotogalerie AppleTV-FB Jako domácí centrum perfektně poslouží Apple TV. Apple TV 4k-FB apple-tv-fb Apple TV 4K FB 3 +4 Fotek Apple TV 4K FB apple tv fb Apple TV 4 FB Vstoupit do galerie

Restartujte Apple TV

Zatímco iPhone či iPad můžete jednoduše restartovat tak, že stisknete příslušné gesto, a poté přejedete po vypínači, tak na Apple TV žádné tlačítka nenajdete. Ovládat ji můžete pouze ovladačem a mnoho uživatelů bohužel ani neví, jakým způsobem lze Apple TV jednoduše restartovat. Namísto toho při zaseknutí Apple TV kompletně vypojí ze sítě, což rozhodně není ideální. Pravdou je, že jablečnou televizi můžete jednoduše restartovat přímo z Nastavení. Stačí, abyste tedy přešli do nativní aplikace Nastavení, kde rozklikněte kolonku Systém. Pak už jen stačí klepnout na Restartovat a akci potvrdit. Takto můžete Apple TV restartovat klidně co pár dní. Rychlý restart můžete provést také tak, že zároveň stisknete tlačítko MENU společně s tlačítkem s ikonou televize. Po několika sekundách se celá Apple TV restartuje.

Aktualizace softwaru

Mnoho uživatelů z nevysvětlitelných důvodů neaktualizuje svá zařízení. Pravdou ale je, že kromě různých vylepšení přichází jednotlivé aktualizace také s opravami různých vážných bezpečnostních chyb. Aktualizace by tedy měl pravidelně instalovat naprosto každý z nás, a to jak u hardwaru, tak u aplikací. Naprosto stejně to platí i v případě Apple TV. Pokud máte v tvOS nějaké problémy, tak prvně vyzkoušejte vaši jablečnou televizi aktualizovat – v mnoha případech dokáže právě aktualizace pomoci v případě, že je Apple TV pomalá. Chcete-li si zkontrolovat, zdali je watchOS ve vaší Apple TV aktuální, popřípadě zdali není k dispozici aktualizace, tak stačí přejít do Nastavení, kde rozklikněte kolonku Systém. Pak už jen stačí otevřít Aktualizace software. Jestliže je aktualizace k dispozici, tak klepněte na Stáhnout a nainstalovat. Během celého procesu aktualizace Apple TV neodpojujte od internetu ani od napájení.

Zkontrolujte připojení k internetu

Jak už jsem zmínil výše – v případě, že máte na vaši Apple TV problémy s přehráváním některých titulů, tak za to nejspíše může špatné připojení k internetu. Jestliže jste již vaši Apple TV připojili prostřednictvím kabelu a problémy stále přetrvávají, tak byste si měli zkontrolovat několik věcí. Jednak je kromě stability důležitá také rychlost. Například Netflix uvádí, že pro UHD přehrávání vám stačí připojení k internetu o rychlosti 25 Mb/s. Je ale nutné brát v potaz, že internet v domácnosti může najednou využívat hned několik uživatelů a zařízení. Ve finále tedy můžeme říci, že ideální rychlost stahování je alespoň těch 100 Mb/s. Kromě toho je nutné, abyste měli správně nastavený router, mimo jiné doporučuji jeho plánované restartování, například každý den v noci, kdy celá rodina spí. Zapomenout byste neměli také na aktualizaci firmwaru routeru.