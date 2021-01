7 nejčastějších problémů AirPods a jak je vyřešit

AirPody patří v současné době mezi nejoblíbenější sluchátka na světě. A rozhodně se není čemu divit – nejedná se totiž o jen tak obyčejná sluchátka. Oproti těm konkurenčním nabízí například jednoduché ovládání poklepáním či zmáčknutím, mimo to nechybí ani automatická detekce ucha. Dražší AirPody dále nabízí aktivní potlačení hluku a spoustu dalších užitečných funkcí, které si zamilujete. Stejně jako v případě ostatních produktů se však i u AirPodů můžete setkat s různými problémy. V tomto článku se společně podíváme na 7 nejčastějších z nich, a jak je vyřešit.

Připojení bylo ztraceno

Pokud se často dostáváte do situace, kdy máte puštěnou nějakou hudbu, anebo třeba podcast, a zvuk začne vypadávat, tak se prvně zkuste přesunout blíže ke zdroji zvuku. Pokud se mezi zdrojem zvuku a AirPody nenachází žádné překážky, například zdi či jiná zařízení, tak by měl být zvuk schopen putovat až sto metrů. Jestliže však mezi zdroj zvuku a jablečná sluchátka postavíte pár zdí, společně s několika jinými zařízeními, tak může zvuk začít vypadávat již po několika metrech. V případě, že AirPody vypadávají i tehdy, kdy se nacházíte přímo u zdroje, tak je prvně zkuste vložit zpět do pouzdra, kde je deset sekund ponechte, a poté opětovně vložte do uší. Jestliže tento trik nepomůže, tak zkuste v Nastavení -> Bluetooth sluchátka odpárovat (ignorovat), a poté je znova spárujte.

Žádný zvuk

Spustili jste na AirPodech přehrávání hudby, avšak bohužel nic neslyšíte? Ještě před tím, než se pustíte do čehokoliv jiného, tak se přesvědčte, že máte zvuk zesílený. Často se totiž stává, že se po připojení AirPodů hlasitost nějakým způsobem změní – například sníží na nejnižší úroveň. Uživatelé pak začnou panikařit a nenapadne je, že problém možná mohou vyřešit tak jednoduše. Jestliže máte hlasitost na optimální úrovni a stále nic neslyšíte, tak vyzkoušejte vypnout a zapnout Bluetooth. Pokud vám tohle nepomůže, tak přejděte do Nastavení -> Bluetooth, kde u vašich AirPodů klepněte na ikonu i v koužku. Zde vyzkoušejte deaktivovat funkci Automatická detekce ucha, a poté vyzkoušejte, zdali se problém nevyřešil. Pokud ano, vyzkoušejte funkci opět zapnout – problém by se mohl vyřešit. Pokud nikoliv, nejspíše se budete muset zastavit v autorizovaném servisu.

Funkčnost na nejablečných zařízeních

Mnoho uživatelů si myslí, že AirPody fungují pouze s jablečnými zařízeními. Opak je však pravdou – AirPody připojíte bez problémů k jakémukoliv jinému nejablečnému zařízení, které disponuje Bluetooth. Rozdíl je pouze v tom, že u nejablečného zařízení přijde o různé funkce, například o ovládání poklepáním či automatickou detekci ucha. Přehrávání zvuku jako takového však samozřejmě funguje. Pokud chcete vaše AirPody připojit k nejablečnému zařízení, tak je nutné, abyste vložili AirPody do pouzdra a otevřeli víko. Poté podržte tlačítko na zadní straně pouzdra do té doby, dokud dioda nezačne blikat bíle. Ihned poté se AirPody stanou viditelnými a budete schopni je připojit k dalšímu zařízení. Na Androidu můžete využít skvělou aplikaci AndroPods, která některé funkce přinese i na zmíněný operační systém.

Aplikaci AndroPods stáhnete zde

Ztráta AirPodu

Podařilo se vám ztratit AirPod? Nedá se nic dělat, i to se samozřejmě může stát. Rozhodně nejste ani první na světě, a ani poslední. Navíc k tomu, vzhledem k velikosti AirPodu se to dá určitým způsobem pochopit. Každopádně, ještě před tím, než AirPod doopravdy prohlásíte za ztracený, tak byste se jej měli pokusit najít, a to pomocí nativní aplikace Najít. Kromě iPhonu, iPadu a dalších „velkých“ zařízení se v rámci této aplikace nachází právě i jablečná sluchátka. V Najít si můžete zobrazit jejich poslední polohu tehdy, kdy byly naposledy připojené k nějakému zařízení. Pokud jste navíc v dosahu Bluetooth, tak si na nich můžete nechat přehrát hlasitý zvuk, což vám může pomoci v nalezení. Na internetu se dokonce objevily případy, kdy AirPod snědl pes – máte-li podezření, určitě raději zajděte za veterinářem.

AirPody vypadávají z uší

Pokud jste si pořídili AirPods Pro, tak jste si určitě všimli, že se v balení nachází tři různé velikost špuntů. Jestliže vám AirPody Pro z uší vypadávají, tak se samozřejmě pokuste špunty zaměnit. Nikde každopádně není napsané, že musíte mít v obou uších stejnou velikost špuntu. Osobně mám v levém uchu větší špunt než v tom pravém, tudíž berte v potaz i tuto možnost tehdy, pokud vám vypadává AirPod jen z jednoho ucha. Jestliže vlastníte klasické AirPody a nesedí vám jejich tvar, tak s tím bohužel nic moc neuděláte. Tvar klasických AirPodů nelze žádným způsobem měnit a byť většině uživatelům sedí, tak se najdou výjimky. Využít můžete „držák na AirPods“, tedy jakousi šňůrku, která zamezí tomu, že by vám AirPody při pohybu mohly spadnout na zem.

Prohlédněte si balení AirPods Pro:

Utopené AirPody

Věřte nebo ne, AirPody patří mezi velmi odolná sluchátka. Stát se může bez problémů i to, že vám spadnou do vody, popřípadě že s nimi v létě skočíte do bazénu. Ve většině případech se není čeho obávat – pokud se AirPody dostaly do kontaktu s vodou, tak stačí, abyste je vytáhli a alespoň 12 hodin nechali usušit na topení. Jestliže vám AirPody spadly do špinavé vody, tak je můžete lehce očistit kartáčkem. Obávat se nemusíte ani v případě, pokud jablečná sluchátka necháte například v pračce. Osobně se mi tohle povedlo už dvakrát a sluchátka hrají pořád stejně, ne-li lépe. Tím ale samozřejmě nemáme na mysli, abyste je schválně dávali pravidelně vyprat s bílým prádlem.

Nenabíjí se

Pokud máte problém s nabíjením nabíjecího pouzdra AirPods, tak se prvně ujistěte, že využíváte certifikovaný MFi kabel. Jestliže využíváte kabel bez této certifikace, tak se může stát, že nabíjení prostě a jednoduše fungovat nebude. Tak stejně zkontrolujte i samotný adaptér – ideálně zkuste k napájení připojit váš iPhone či jiné zařízení. Pokud se začne nabíjet, tak víte, že je nejspíše problém s pouzdrem, pokud nikoliv, tak hledejte problém v adaptéru či kabelu. Jestliže máte problém s pouzdrem, tak zkuste pořádně vyčistit Lightning konektor. Ideálně si do něj posviťte a podívejte se, zdali se v něm nenachází prach a další nepořádek. Co se týče bezdrátového nabíjení, tak nezapomeňte, že to není součástí všech AirPods 2. generace. Musíte mít přímo zakoupené bezdrátové nabíjecí pouzdro, které oproti tomu klasickému poznáte tak, že má LED diodu na přední části svého těla a nikoliv uvnitř.