Jak správně čistit AirPods a AirPods Pro

Kromě oslav, dárků, času, stráveného s rodinou nebo třeba televizními pohádkami je se současnými Vánocemi často spojován také generální úklid. Pokud se vám zrovna nechce pouštět do luxování nebo vytírání, můžete se při úklidu zaměřit na svá jablečná zařízení. V dnešním článku si povíme, jak dopřát řádnou očistu AirPodům.

Pozor na vodu

Stejně jako řada dalších Apple produktů nesmí ani AirPody přijít do kontaktu s vodou a vlhkostí. Sice v praxi přežijí ledacos, to ale neznamená, že byste je mohli omývat například vodou a saponátem. Jejich povrch můžete jemně otřít měkkým hadříkem, navlhčeným v čisté vodě. Ujistěte se, že z hadříku nekape voda, která by se mohla dostat do AirPodů a poškodit je. Po očištění vlhkým hadříkem své AirPody důkladně osušte suchým hadříkem, který nepouští vlákna, a před vrácením do nabíjecího pouzdra ji pro jistotu nechte doschnout na vzduchu, a nepoužívejte je, dokud nebudou dokonale suché. Pro vyčištění mřížek mikrofonu a reproduktorů můžete buďto opatrně použít suchou vatovou tyčinku, nebo malý jemný štěteček – v obou případech se ale ujistěte, že se do otvorů nedostala žádná drobná vlákna. Pokud chcete spolu s čištěním vašich AirPodů provést i jejich dezinfekci, můžete vatovou tyčinku opatrně navlhčit izopropylalkoholem. Pro odstranění odolnějších nečistot z mřížky sluchátek můžete použít také měkký, suchý, čistý hadřík, který nepouští vlákna, skvěle vám může posloužit například také čistý jednosvazkový kartáček na zuby. Vyhněte se pro jistotu ostrým předmětům, jako jsou nejrůznější párátka nebo jehly.

Jak očistit pouzdro AirPods

Kombinaci navlhčeného a suchého hadříku, který nepouští vlákna, můžete použít i při čištění nabíjecího pouzdra na AirPody. Pokud chcete své AirPody nebo pouzdro při čištění také vydezinfikovat, můžete hadřík opatrně navlhčit izopropylalkoholem. K čištění Lightning konektoru můžete opět použít suchý štěteček, vyvarujte se ale zastrkávání ostrých, tvrdých předmětů do portu – mohlo by dojít k poškození kovových kontaktů. Oblíbenými pomůckami pro očistu pouzdra AirPods jsou i speciální čisticí hadříky a roztoky, určené přímo k očistě elektronických zařízení, řada uživatelů nedá dopustit také na nejrůznější čisticí hmoty – ty se podobají modelíně a dokáží na sebe navázat spoustu nečistot, nedoporučují se ale pro čištění mřížek AirPodů.

Očista AirPods Pro

Silikonové špunty od sluchátek AirPods Pro můžete bez obav umýt vodou. Opatrně je sejměte ze sluchátek a opláchněte je vodou, vyvarujte se ale použití čisticích prostředků. Otřete špunty čistým, suchým hadříkem, a nechte je pro jistotu dokonale doschnout na vzduchu, než je opět nasadíte na sluchátka. Při nasazování nezapomeňte špunty na AirPody pečlivě zacvaknout, před zacvaknutím se ujistěte, že jste je natočili do správné pozice.