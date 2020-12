Již po dobu několika měsíců a uplynulých konferencí jsme všichni neustále čekali na to, až Apple představí svá vůbec první náhlavní sluchátka AirPods. Původně si většina z nás myslela, že se tato sluchátka budou jmenovat AirPods Studio, každopádně jablečná společnost všem leakerům udělala čáru přes rozpočet. Konkrétně totiž došlo tento týden v úterý k představení AirPods Max. Tato sluchátka zaujmou svým designem, cenovkou, ale také funkcemi. A právě na 5 skvělých funkcí, kterými se pyšní AirPods Max, se společně podíváme v tomto článku.

Aktivní potlačování hluku

Pokud se v jablečném světě vyznáte, tak zajisté víte, že aktivní potlačování hluku není v jablečném sluchátkovém světě žádnou novinkou. Vůbec poprvé se tato funkce objevila s příchodem AirPods Pro a není tak úplným překvapením, že s nimi přišly i AirPods Max. V rámci tohoto režimu AirPods Max využívají celkově osmi mikrofonů, které poslouchají okolní hluk a do uší vám pak pustí jejich inverzní signál. Tímto dojde ke kompletnímu vyrušení hluku z okolí, který by se jinak mohl dostat do vašich uší. Tato funkce se hodí například pro sportovce, kteří nechtějí být při tréninku vůbec rušeni, u AirPods Max se ale hodí především audiofilům. Upřímně si nedovedu představit, že by s AirPods Max někdo chodil například do posilovny.

Režim propustnosti

Kromě aktivního potlačování hluku pak nabízí AirPods Max také druhý režim, tedy režim propustnosti. Svým způsobem se dá režim propustnosti definovat jakožto poloviční aktivní potlačování hluku. Pokud si totiž tento režim aktivujete, tak sice bude filtrován hluk, avšak na druhou stranu uslyšíte například mluvenou řeč od osoby, která s vámi komunikuje. Kromě řeči vám dokáže režim propustnosti do uší „pustit“ také jiné zvuky, například projíždějící auta, abyste nebyli ohroženi. I tato funkce byla vůbec poprvé představena s AirPods Pro a v nejnovějších AirPods Max tak nesměla chybět.

Prostorový zvuk

Třetí funkcí, kterou AirPods Max disponují, je prostorový zvuk. Stejně jako dvě výše zmíněné funkce, tak i tato třetí je součástí AirPods Pro. Díky prostorovému zvuku si budoucí majitelé vychutnají při sledování filmů či seriálů prakticky totožný zážitek jako kdyby se zrovna nacházeli v kině. O prostorový zvuk se stará akcelerometr a gyroskop, které jsou schopné poznat, jak máte zrovna otočenou hlavu. Podle natočení hlavy pak dochází k upravení zvuku tak, že se vždy cítíte jako střed pozornosti. AirPods Max dokáží zaznamenat i ten nejmenší posun hlavy.

Adaptivní ekvalizace

Čtvrtou představenou funkcí je adaptivní ekvalizace. Nutno podotknout, že tato funkce je součástí pouze AirPods Max a u AirPods Pro byste ji hledali marně. Adaptivní ekvalizace přizpůsobuje zvuk podle toho, jak na vaše uši doléhají náušníky. Dva mikrofony sluchátek, které jsou namířené dovnitř, zaznamenávají, co přesně zrovna slyšíte. Podle toho je pak upravená frekvence přehrávaného zvuku, díky čemuž se můžete těšit na naprosto věrohodný a stejnoměrný zvukový zážitek, který bude naprosto stejný ve všech situacích – ať už budete sedět doma, anebo ať už se budete nacházet někde venku či v MHD. Všechny tyto zmíněné čtyři funkce jsou k dispozici díky výpočetního audia, o které se stará čip Apple H1 a celkově 10 zvukových výpočetních jader.

Kouzelný zážitek

V minulém odstavci jsme zmínili, že se čip Apple H1 stará o výpočetní audio. To ale rozhodně není všechno, o co se tento čip stará. Nutno podotknout, že AirPods Max díky H1 fungují totožně jako klasické AirPods (Pro) a nabízí veškeré funkce z tzv. kouzelného zážitku. Sluchátka tak můžete jednoduše po prvním zapnutí nastavit jediným klepnutím – stačí je přiblížit k iPhonu, na kterém se poté zobrazí známá párovací obrazovka. Nesmíme zapomenout zmínit také hladké automatické přepínání, díky kterému se zvuk automaticky přepne například z Macu na iPhone v případě, že vám někdo začne volat. Součástí kouzelného zážitku je také sdílení zvuku, kdy můžete zvuk z jednoho zařízení jednoduše sdílet mezi dvěma páry AirPodů.

