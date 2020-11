Co znamenají jednotlivé barvy LED diody na nabíjecím pouzdře AirPods

Je to již několik let nazpátek, co Apple představil vlastní bezdrátová sluchátka AirPods. Zprvu byla tato sluchátka spíše pro smích, a to především kvůli svému vzhledu, každopádně po krátké době se staly naprostým trendem. V současné době vlastní AirPody nikoliv jen nespočet mladých uživatelů, ale dokonce také těch starších. Používání AirPodů je totiž opravdu jednoduché a naučíte s nimi pracovat i vašeho dědečka či babičku. Lehce zmatení však mohou uživatelé být v případě, kdy se podívají na LED diodu pouzdra od AirPodů. Ta může mít hned několik barev, může svítit a může blikat. Co vlastně tako LED dioda na pouzdru od AirPods značí? To si společně řekneme v tomto článku.

Kde LED diodu najdete?

Ještě před tím, než se podíváme na významy jednotlivých barev a stavů LED diody, si ukážeme, kde se tato dioda nachází. Jak u AirPods 1. a 2. generace, tak i u AirPods Pro, se LED dioda nachází na pouzdře, nikoliv tedy samozřejmě na jednotlivých sluchátkách. Pokud vlastníte AirPody 1. generace, tak LED diodu naleznete po odklopení víka pouzdra, a to mezi otvory pro sluchátka. U AirPodů 2. generace najdete diodu v horní části přední strany pouzdra, stejně jako v případě AirPods Pro. Nyní už tedy víte, kde LED diodu hledat – nyní už jen zbývá zjistit, co značí jednotlivé barvy a stavy.

Zelená barva a AirPody v pouzdře

Jestliže máte vaše AirPody vložené do pouzdra a dioda na pouzdře se rozsvítila zeleně, tak to znamená, že jsou jak samotná sluchátka AirPods, tak i nabíjecí pouzdro nabité na 100 %. Můžete tak vyrazit kamkoliv na cestu s vědomím, že máte AirPody nabité na sto možných procent, a že se jen tak nevybijí.

Oranžová barva a AirPody v pouzdře

Pokud jste AirPody vložili do pouzdra a LED dioda se rozsvítila oranžovou barvu, tak to znamená, že samotná sluchátka nejsou nabitá na 100 %, a že je tedy pouzdro začalo nabíjet. Jakmile dojde ke kompletními nabití, tak se dioda na pouzdře rozsvítí zeleně.

Zelená barva a AirPody mimo pouzdro

V případě, že budete LED diodu na pouzdře sledovat tehdy, kdy budou samotná sluchátka mimo pouzdro, tak to znamená, že se vztahuje k samotnému pouzdru. Jestliže jsou tedy sluchátka mimo pouzdro a dioda se na něm rozsvítí zeleně, tak to znamená, že je pouzdro plně nabité a dále se nedobíjí. Dioda samozřejmě nesvítí pořád, pro rozsvícení stačí odklopit víko.

Oranžová barva a AirPody mimo pouzdro

Jestliže jste na vašem samotném pouzdru bez AirPods uvnitř odklopili víko pro aktivaci LED diody, a ta se rozsvítila oranžově, tak to znamená, že samotné pouzdro není plně nabité. Jestliže se tedy chystáte někam jít, tak byste ještě měli chvilku počkat a pouzdro AirPodů nechat pořádně nabít.

Zelená barva a pouzdro připojené k napájení

Pokud jste nabíjecí pouzdro připojili k nabíjení a rozsvítila se zelená barva, tak to znamená, že je pouzdro plně nabité. V tomto případě je jedno, zdali se samotná sluchátka uvnitř pouzdra nachází, či nikoliv – dioda vždy bude poukazovat na stav nabití nabíjecího pouzdra.

Fake vs. real AirPods:

Oranžová barva a pouzdro připojené k napájení

V případě, že se po připojení pouzdra nabíjení rozsvítila dioda na pouzdře oranžovou barvou, tak pouzdro není nabitě na 100 % a dochází k jeho nabíjení. Jakmile se pouzdro stoprocentně nabije, tak se oranžová barva přemění na zelenou.

Bliká oranžová barva

Kromě toho, že může dioda na pouzdře k AirPods svítit, tak může také začít blikat. Jestliže dioda na pouzdře začala rychle po sobě blikat oranžovou barvou, tak to znamená, že došlo k problémům při párování sluchátek, popřípadě k jakémukoliv jinému problému. V tomto případě je nutné, abyste AirPody kompletně resetovali. Pro resetování AirPods víko pouzdra otevřete, a poté na zadní straně pouzdra párovací tlačítko po dobu 15 sekund. Poté začne kontrola taktéž oranžově blikat, což značí, že byl reset dokončen.

Bliká bílá barva

Jestliže vám na pouzdru od AirPodů začala blikat bílá barva, tak to znamená, že jste stisknuli tlačítko na zadní straně pouzdra. Po stisknutí tohoto tlačítka se AirPody přesunou do režimu párování a čekají, než je připojíte k nějakému zařízení. Zkrátka a jednoduše se AirPody stanou na určitou dobu viditelnými pro ostatní zařízení. Jakmile je spárujete, tak bílá barva přestane blikat. Dioda v žádném jiném případě bílou barvou nebliká.

