V dnešní době je opravdu velmi důležité zálohovat. Někteří jedinci si tuto nepsanou povinnost uvědomují, jiní zase bohužel naopak ne – svět se tak dělí na dvě pomyslné skupiny. Členové druhé zmíněné skupiny, tedy ti jedinci, kteří nezálohují, se ve většině případech tak jako tak jednoho dne přidají ke skupině první, která pravidelně zálohuje. Většinou je k tomu donutí právě fakt, že došlo k selhání zařízení, na kterém byly fotografie, videa a další data uložena. V tomto případě jsou dvě možnosti – buď se se ztrátou smířit, anebo zaplatit tisíce korun za „vytažení“ dat. Zálohování jako takové je ale o mnoho levnější.

Neomezené Fotky Google končí. Kde nyní fotky a videa zálohovat?

Pokud chcete vaše fotografie a videa pravidelně zálohovat, tak existuje hned několik možností a služeb, které můžete využít. Nejoblíbenější jsou v současné době vzdálené servery, kterým se říká také cloudy. Mezi ně patří třeba jablečný iCloud, mimo něj pak třeba řešení od Googlu v podobě Google Fotek či Google Disku, dále pak třeba Dropbox či OneDrive. Jak už jsem zmínil, nejpopulárnější je ve světě jablíčkářů iCloud, každopádně mnoho uživatelů volilo také Google Fotky, které až donedávna nabízely neomezené úložiště pro zálohování fotografií ve vysoké kvalitě (nikoliv maximální). Google se však tuto „akci“ rozhodl zrušit a za využití Google Fotek budete muset nadále platit – stejně jako za iCloud, Dropbox a další cloudové služby.

Řešením může být Synology Moments

Kromě vzdáleného serveru však můžete využít také vlastní, lokální server. Stále častěji se nejen v moderních domácnostech, ale také v kancelářích, nachází tzv. NAS stanice. Tyto stanice slouží jakožto domácí servery, na které si můžete ukládat jakákoliv data – ať už to jsou fotky, videa, dokumenty či třeba filmy. To znamená, že taková domácí NAS stanice je naprosto vhodná i pro zálohování fotografií nejen z vašeho iPhonu. Pryč už jsou samozřejmě ty časy, kdy jste museli veškerá data přenášet manuálně – dnes už se vše děje automaticky. Naprosto skvělé řešení v tomto případě nabízí Synology, přední výrobce zmíněných serverů. Tohle řešení se nazývá Synology Moments a automatická záloha všech fotografií nejen z iPhonu či iPadu s jeho pomocí nikdy nebyla jednodušší.

Určitě se teď ptáte, z jakého důvodu byste měli dát Synology Moments šanci. Důvodů a potenciálních výhod je v tomto případě hned několik. Prvně můžeme zmínit, že jsou všechna vaše data uložena doma, v kanceláři, či na jiném známém místě, kde vaši stanici umístíte. Někteří uživatelé odmítají využívat vzdálené cloudy především kvůli tomu, že data odesílají kdovíkam a ve finále ani nevíte, co se s nimi děje. Sami si pak můžete určit velikost vašeho serveru a kromě počáteční investice v podobě disků a samotného serveru Synology DiskStation, jehož cena začíná na 2929 Kč, za něj prakticky vůbec nic neplatíte. Svým způsobem se dá říci, že investici do jednoho disku můžete mít za jeden rok, co byste používali vzdálený cloud, zpět. Dále lze zmínit o mnoho vyšší rychlosti, tedy pokud jste připojeni se Synology ve stejné síti. Nemusíte se však bát ani v případě, že se nacházíte na druhé straně světa – díky funkci Synology QuickConnect se můžete připojit odkudkoliv.

Žádné měsíční poplatky, privátní cloud a velikost úložiště podle vaší potřeby

Co se pak týče aplikace Synology Moments, i tu si velmi rychle oblíbíte a zjistíte, že zálohování vlastně není vůbec otravné a složité. Vše se děje automaticky, takže se nemusíte o nic starat. Kromě zálohování pak Moments dokáže fotografie jednoduše roztřídit. Ve finále si tak prostřednictvím vyhledávání můžete zobrazit osobu, místo, anebo třeba fotografie z určitého data a času. Všechna tato data si dále můžete jednoduše zobrazit na jakémkoliv zařízení – třeba na domácí televizi, pokud se fotkami chcete pochlubit rodině, popřípadě se můžete k vašemu serveru připojit kdekoliv jinde, opět prostřednictvím aplikace a zmíněné funkce QuickConnect. Pokud jste tedy patřili mezi uživatele Google Fotek i vy, dejte Synology šanci – neplatíte žádné měsíční poplatky, všechny fotky a videa máte na privátním cloudu a velikost úložiště si určujete sami.