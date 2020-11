Historie bezdrátových sluchátek Applu: Od spekulací k AirPods Pro

Sluchátka jako taková nejsou v nabídce společnosti Apple žádnou novinkou, bezdrátová sluchátka mají ale o něco čerstvější historii. Nepočítáme-li produkty řady Beats, představují v současné chvíli nejnovější generace jablečných bezdrátových sluchátek AirPods Pro. V dnešním článku si shrneme cestu Applu od prvotních spekulací až ke zmíněnému modelu.

Kořeny jablečných bezdrátových sluchátek sahají svým způsobem až do roku 2011. Tehdy si Jorge S Fino – který je podepsán pod řadou patentů společností Apple – nechal patentovat sluchátka, podobná EarPods od Applu, která disponovala možností fugnovat s dráty i bez nich. Na nákresech, připojených k patentu, můžeme vidět sluchátka typu EarPods s odnímatelným kabelem – nejednalo se tedy o čistě Bluetooth sluchátka. O několik let později si společnost Entertainment in Flight LLC (u které se nakonec ukázalo, že je spojená s Applem) nechala registrovat ochrannou známku pro název AirPods.

Sbohem, jacku

V září roku 2016 společnost Apple představila svůj iPhone 7, který se kromě jiného vyznačoval absencí výstupu pro 3,5mm sluchátkový jack. O tomto kroku se spekulovalo již poměrně dlouho před oficiálním vydáním “sedmičky”, přesto ale vzbudil poměrně velký rozruch. Spolu s novým iPhonem představil Apple také svá bezdrátová sluchátka AirPods. Než se AirPody dostaly na pulty obchodů, nějakou chvíli to trvalo, to ale lidem nijak nebránilo v kritice nových jablečných sluchátek a ve vytváření řady vtípků, týkajících se jejich vzhledu nebo toho, jak snadné je AirPody ztratit. AirPods první generace byla osazena čipem W1 od Applu, každé ze sluchátek bylo opatřené dvojicí mikrofonů. Ovládala se poklepáním, jejich pouzdro se nabíjelo prostřednictvím Lightning konektoru. Na jedno nabití nabízely AirPody první generace výdrž po dobu až pěti hodin, s pozdější aktualizací firmwaru se uživatelé dočkali také možnosti vyhledání sluchátek prostřednictvím aplikace Find My iPhone.

Od rozpaků k vánočnímu hitu

https://www.letemsvetemapplem.eu/2019/11/26/airpods-pro-jsou-nedostatkove-zbozi-pod-vanocni-stromecek-uz-je-zrejme-nesezenete/

Veřejnost byla k AirPodům zpočátku opravdu skeptická. Někteří je přirovnávali k tamponům, visícím z uší, jiným zase sluchátka připomínala nedopalky tenkých cigaret. Lidé nebyli příliš nadšení ani z jejich ceny, cílem kritiky se stala i nesnesitelně dlouhá dodací doba. Nová bezdrátová sluchátka od Applu se původně měla začít prodávat v říjnu roku 2016, do Apple Storů a k autorizovaným prodejcům se nakonec ale dostala až na přelomu roku. I po zahájení prodeje byla odezva v mnoha případech spíše rozpačitá – uživatelé si stěžovali například na vybíjení pouzdra nebo problémy s připojením, což Apple vyřešil aktualizací firmwaru. Apple ale svým bezdrátovým sluchátkům bezvýhradně věřil, a Tim Cook je označil dokonce za kulturní fenomén. Na Vánoce roku 2018 se ale první generace AirPodů stala skutečným hitem.

Druhá generace

V březnu roku 2019 společnost Apple představila AirPody druhé generace. Osadila je čipem H1, který zajišťoval delší výdrž, urchloval párování napříč jablečnými produkty a zajišťoval podporu hlasové aktivace asistentky Siri. Další novinkou bylo volitelné pouzdro s podporou bezdrátového nabíjení, které si mohli zvlášť zakoupit i majitelé AirPodů první generace. AirPody druhé generace se také nevyhnuly jisté kritice, která se převážně týkala jejich přílišné podoby s první generací bezdrátových jablečných sluchátek – Applu byl vytýkán nedostatek inovací. AirPodům 2 se nicméně dařilo relativně dobře, a začalo se pomalu spekulovat o možném nástupu dalších bezdrátových sluchátek od Applu.

AirPods Pro

Fotogalerie 1520_794_AirPods Pro AirPods Pro_nahled_2 Apple AirPods Pro 3 Apple AirPods Pro 4 +8 Fotek Apple AirPods Pro 5 Apple AirPods Pro 1 Apple AirPods Pro 2 AirPods Pro sluchatka Krabicka AirPods Pro AirPods Pro sluchatka AirPods Pro AirPods-Pro.FB Vstoupit do galerie

Nejrůznější weby začaly v průběhu druhé poloviny roku 2019 chrlit zprávy o chystaných nových bezdrátových sluchátkách od Applu. Na podzim roku 2019 již tyto spekulace nabíraly čím dál konkrétnějších rozměrů – mluvilo se například o funkci aktivního potlačení okolního hluku nebo formě špuntů. Netrvalo dlouho, a většina zmíněných spekulací se potvrdila. V říjnu roku 2019 společnost Apple oficiálně představila svá nová bezdrátová sluchátka AirPods Pro. Sluchátka AirPods Pro nabídla oproti svým předchůdcům o poznání lepší zvuk s funkcí aktivního potlačení okolního hluku. Byla vybavena adaptivním ekvalizérem a společnost Apple je opatřila mikrofony se schopností analýzy okolních zvuků, sluchátka také disponovala režimem prostupnosti. Sluchátka AirPods Pro byla osazena čipem H+ od Applu a nabídla odolnost třídy IPX4. Jejich cena byla také podstatně vyšší než u předchozích modelů AirPodů – v době uvedení na trh činila více než sedm tisíc korun.

Budoucnost

Na podzim letošního roku se začaly šířit spekulace o budoucí generaci sluchátek AirPods Pro. Ta by měla spatřit světlo světa až začátkem roku 2022, jejich cena by měla být stejná jako u AirPods Pro první generace, měla by ale nabídnout lepší zvuk, delší výdrž baterie a vylepšenou funkci potlačení okolního hluku. Podobně jako v případě AirPods druhé generace by se tedy i v tomto případě mělo jednat spíše o mírný upgrade.