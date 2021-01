Recenze služby Telly pro iOS: Bohatý obsah a skvělé funkce na dosah ruky

Díky službám IPTV mají uživatelé možnost sledovat televizní vysílání – jak živé, tak i ze záznamu – prakticky kdekoliv a kdykoliv. Služby IPTV bývají obvykle k dispozici na tabletu, smartphonu, v prostředí webového prohíížeče i na chytrých televizích, a sledovat je můžete třeba i na cestách v zahraničí. Nabídka IPTV služeb u nás neustále roste. My se v naší dnešní recenzi blíže podíváme na službu Telly – recenzi její iPadOS aplikace jste si na stránkách LsA mohli přečíst již loni.

Co je Telly?

Jak jsme již zmínili v úvodu, Telly je moderní IPTV televize, která se přizpůsobí na míru každému divákovi. V rámci Telly můžete sledovat stovky televizních kanálů z celého světa, a to nejen na své televizi, ale také na počítači, tabletu či chytrém telefonu. Telly nabízí tři různé balíčky, ten nejmenší – za 200 korun měsíčně – obsahuje 67 kanálů, největší (600 korun měsíčně) obsahuje 127 televizních kanálů. Jako velké pozitivum vnímám fakt, že Telly se staví velice velkoryse ke zkušebním lhůtám, a nabízí novým zákazníkům různé zajímavé akce – v současné chvíli můžete využít například možnosti využívání rozšířené nabídky při objednání malého nebo středního balíčku, takže budete mít jistotu, že nekupujete zajíce v pytli. K objednávce navíc můžete dostat sympatický zimní balíček – a dárek navíc vždy potěší. V rozhodování vám může pomoci také služba, v jejímž rámci si můžete Telly vyzkoušet zdarma. Dost bylo oficiálních informací – přesuňme se k hodnocení iOS aplikace Telly.

Prostředí aplikace

Hlavní stránka aplikace Telly pro iPhone je velmi přehledná a snadno jsem se v ní zorientovala, a to i ve vertikálním zobrazení. V pravém horním rohu se nachází tlačítko pro vyhledávání, v horní části najdete neustále aktualizovaný přehled tipů na zajímavé pořady. Níže se pak nachází přehled nedávno zhlédnutých pořadů, nejlépe hodnocených pořadů, nabídka žánrů, a na liště zcela dole najdete tlačítka pro přechod na domovskou obrazovku, k živému vysílání, televiznímu programu a přehledu nahraných pořadů. Ovládání aplikace je snadné, intuitivní, a vyznala jsem se v něm prakticky ihned. Na rozdí od některých konkurenčních aplikací hodnotím velmi pozitivně způsob, jakým se lze zorientovat v programu a přecházet na pořady, které byly odvysílány dříve. Po klepnutí na vybranou položku v programu se vám nejprve zobrazí okno s informacemi a tlačítky pro přehrání nebo nahrání, nehrozí tedy, že byste nechtěně spustili pořad, na který se dívat nechcete. Co se funkčnosti týče, ani jednou se mi nestalo, že by se přehrávání zaseklo, selhalo, nebo že by se objevily jakékoliv jiné problémy, což je velkou výhodou zejména při sledování živých sportovních přenosů. Obraz i zvuk hodnotím jako vynikající.

Obsah a funkčnost

Obsah aplikace Telly si můžete do velké míry volit sami. Jak jsem uvedla na začátku, na výběr máte ze tří různých balíčků, přičemž i ten nejlevnější nabízí dostačující počet programů. Veškerý obsah si můžete nahrávat do osobního archivu pro pozdější přehrání – Telly v tomto směru nabízí velkorysých sto hodin. Za skvělou funkci považuji zmíněnou nabídku doporučených a nejlépe hodnocených pořadů – programová nabídka v Telly je přece jenom velmi bohatá a bez těchto tipů byste snadno mohli přehlédnout zajímavý obsah. S objevováním dalších zajímavých pořadů pomáhá i sekce “Podobné” u jednotlivých filmů a epizod seriálů. Vyhledávání televizních programů i jednotlivých pořadů funguje naprosto bez problémů. Jakkoli to zní jako klišé, Telly je podle mého opravdu službou pro každého – najdete zde tuzemské veřejnoprávní i soukromé televizní kanály, ale také zahraniční obsah všeho druhu, od zpravodajství přes sport až po hudbu nebo kanály “pro dospělé”. U pořadů si můžete snadno a rychle nastavit kvalitu streamování, mně osobně přijde skvělá i možnost nastavení “usínání”.

Závěrem

V posledních několika letech jsem měla možnost vyzkoušet řadu IPTV služeb, Telly si dovolím hodnotit jako jednu z nejlepších. K uživatelskému rozhraní aplikace nemám absolutně žádné výhrady, stejně jako k funkcím, programové nabídce a kvalitě přenosu.

Službu Telly si můžete zdarma vyzkoušet zde.