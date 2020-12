Recenze Telly TV pro iPadOS: Televize, které k dokonalosti nechybí takřka nic

Současný trh nabízí řadu různých služeb a aplikací pro sledování televizních stanic, seriálů, a nahrávání pořadů. Jednou z takových služeb je i Telly, která nabízí aplikaci pro iOS, tvOS, iPadOS, a funguje také v prostředí webového prohlížeče. Rozhodli jsme se vyzkoušet všechny tři zmíněné verze aplikace, jako první přišla na řadu iPadOS verze. Co na ni říkáme?

Základní informace

Spolehlivost, stabilita, a bohatá programová nabídka.

Telly je internetová televize s možností okamžité aktivace přes zákaznickou zónu, výběru z různých balíčků a s možnostmi přizpůsobení. Jednou z věcí, kterými se Telly může pochlubit, je její stabilita – za tu vděčí Telly mimo jiné tomu, že využívá několik video profilů s možností automatického přizpůsobení rychlosti připojení. Telly navíc využívá moderní datově úsporný kodek H.265, díky kterému funguje v HD kvalitě i při pomalém internetovém připojení.

Nabídka

Službu Telly můžete využívat v podobě internetové televize nebo satelitní televize – my se v našich recenzích zaměřujeme na její aplikace pro jablečná zařízení. Telly lze sledovat také v prostředí webového prohlížeče. K dispozici jsou tři různé balíčky v ceně 200, 400 a 600 korun, kromě ceny se od sebe vzájemně liší nabídkou kanálů. Potřebám průměrného uživatele (nebo rodiny, případně skupiny spolubydlících) podle mého názoru nejlépe vyhovuje střední balíček. Pokud patříte mezi fanoušky programové nabídky HBO, můžete si její programy přiobjednat ke kterémukoliv ze zmíněných balíčků za 250 korun. Kromě sledování živého vysílání nabízí služba Telly také možnost zpětného přehrání (až týden po odvysílání) nebo nahrávání obsahu.

Rozhraní iPadOS aplikace Telly

Aplikace Telly TV vypadá na iPadu opravdu skvěle. Její rozhraní je dokonale přehledné, snadno se v něm zorientujete, aplikace se výborně ovládá. Ve spodní části obrazovky se nachází lišta, z které se můžete “prokliknout” k živému vysílání, programu, přehledu nahraných pořadů, případně se vrátit na domovskou obrazovku. Samotná domovská obrazovka obsahuje přehled aktuálně nabízených a nejlépe hodnocených pořadů, pod jejich náhledy najdete seznam žánrů včetně seriálů. U každého z pořadů najdete procentuální hodnocení, informace o vysílání, případně tlačítko pro nahrání. Jako výborný nápad se mi jeví nabídka nejzajímavějších pořadů, filmů a seriálů hned na hlavní obrazovce – často jsem si tak všimla obsahu, který by mi jinak při zběžném prohlížení televizního programu možná unikl.

Kvalita zvuku a obrazu

Kvalita zvuku a obrazu mě v Telly TV na iPadu mě velice příjemně překvapila. U všech kanálů a pořadů včetně sportovních fungovala naprosto skvěle, připojení nepadalo, kvalita nekolísala – podotýkám, že disponuji standardním internetovým připojením. V rámci zatěžkávací zkoušky jsem obsah na Telly sledovala i v době, kdy byla internetová síť u mě doma hodně vytížená, a ani tehdy jsem nezaznamenala sekání, pády nebo kolísání.

Funkce

Spokojená jsem byla i s funkcemi aplikace Telly TV pro iPad. Vše funguje hladce a bez problémů, na ovládání si zvyknete prakticky okamžitě. Kapacita až 100 hodin pro nahrávání pořadů je naprosto dostačující, přepínání mezi jednotlivými pořady, programy a sekcemi je rychlé a bezproblémové, stejně jako ovládání přehrávání jednotlivých pořadů. Co se aplikace pro iPad týče, mně samotné připadá jako opravdu velmi povedená, a to jak po stránce vzhledu a uživatelského rozhraní (viz odstavec výše), tak i po stránce ovládání a funkcí. V minulosti jsem měla možnost vyzkoušet dvě různé aplikace pro iOS / iPadOS, ale Telly TV v prostředí iPadOS jednoznačně vede, co se týče přehlednosti, funkcí, ovládání i celkového vzhledu.

Závěrem

Telly TV je ideální IPTV aplikací pro iPad. Pro domácí sledování bych doporučila spíše verzi pro tvOS (jejíž recenze se na stránkách LsA také v budoucnu dočkáte), na iPadu je ale ideální pro lenošení v posteli nebo na cesty. Velkou výhodou je možnost vyzkoušení zdarma, ke které se prokliknete z tohoto odkazu. Aktivaci služby Telly na zkoušku jsem vyřídila během několika málo okamžiků, proces nevyžaduje žádné složité vyplňování a nezdrží vás – na webu stačí kliknout na Chci vyzkoušet, zadat potřebné údaje a odeslat formulář. Obratem získáte na e-mail návod k aktivaci, formou SMS vám přijdou přihlašovací údaje, a můžete si Telly bezplatně vyzkoušet po dobu dvou týdnů, což je velice velkorysá zkušební doba. Můj celkový dojem je takový, že mě Telly zkrátka „baví“ – můžu v ní nejen sledovat oblíbené pořady, ale také objevovat nový obsah. Aplikace na mě nepůsobila pouhým dojmem „další IPTV služby“, ale podobně jako třeba aplikace některých populárních streamovacích služeb mě dokázala přivést i k novému obsahu, což se konkurenci nepodařilo.