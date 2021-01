Velký hlad po iPhonech 12 Pro neutichá, Apple kvůli němu brzdí výrobu jiného modelu

Že je zájem o iPhony 12 Pro (Max) obří musí být jasné prakticky každému, kdo se v uplynulých týdnech rozhodl jeden z těchto telefonů zakoupit. Velmi pravděpodobně totiž musel na svůj vysněný kousek kvůli skladové nedostupnosti čekat déle, než je u iPhonů obvyklé. Zájem o novinky navíc zatím vůbec neutichá, kvůli čemuž musel nyní Apple sáhnout po řešení, které se u něj často nevidí.

Jelikož zájem o řadu Pro výrazně převyšuje zájem o klasické iPhony 12 a 12 mini, rozhodl se nyní Apple u druhého jmenovaného modelu utlumit výrobu s tím, že na úkor něj naopak navýší výrobu iPhonů 12 Pro. iPhonů 12 mini totiž na pultech obchodů nedostatek není a jak se navíc zdá, Apple jej má v současnosti i dostatek skladem, díky čemuž si může čarování v jeho výrobě dovolit. Útlum výroby nejmenšího loňského iPhonu je navíc poměrně značný – Apple totiž zrušil na dva miliony jeho objednávek měsíčně, přičemž naopak o dva miliony zase navýšil výrobu řady 12 Pro.

Jak rychle se tento krok Applu promítne do dostupnosti jeho telefonů je sice v tuto chvíli ve hvězdách, s ohledem na neuvěřitelně silnou trvající poptávku se však zdá poměrně pravděpodobné, že jej uživatelé hned tak nezaregistrují, jelikož navýšené dodávky padnou na uspokojení předobjednávek z předešlých týdnů. Postupem času by nicméně neměl být problém ani se skladovými zásobami telefonů na kamenných prodejnách či v eshopech s doručením do druhého dne.