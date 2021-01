Jak se naučit psát všemi deseti: 5 aplikací, které vám s touto dovedností pomůžou

Psát všemi deseti by měl v dnešní době umět naprosto každý. Právě psaním deseti si zajistíte, že konkrétní texty budete psát rychle a hlavně přesně. Dobrou zprávou je, že se psaní všemi deseti vyučuje také na mnoha školách. Někdo každopádně tuto možnost nemá, například starší generace, anebo třeba takoví studenti, kteří navštěvují obor, kde není psaní všemi deseti tak důležité. V tomto článku se společně podíváme na 5 aplikací, které vám k naučení se psaní všemi deseti výrazně pomohou. Pokud se tedy i vy chcete stát mistry ve psaní všemi deseti, tak si stačí vybrat správnou aplikaci.

Typing Fingers

Aplikace Typing Fingers je z našeho seznamu jedinou aplikací, kterou stáhnete v App Storu. Samozřejmě v něm najdete několik dalších podobných aplikací, problém je každopádně v tom, že většina nepodporuje češtinu a ani české rozložení klávesnice, což je pro nás k ničemu. Právě Typing Fingers tohle ale nabízí a dokonce pochází od českých vývojářů. Aplikace je svým vzhledem určená především pro mladší studenty, to každopádně neznamená, že byste se jakožto dospělí měli bát aplikaci využít. V rámci Typing Fingers vás provází Dennis, který s vámi česky komunikuje a vysvětluje vám, jak správně psát všemi deseti. Typing Fingers je v základní verzi k dispozici zdarma, za většinu úrovní pak ale musíte zaplatit 379 korun v plné verzi aplikace. Podle recenzí to ale za ty peníze rozhodně stojí.

Typing Fingers stáhnete zde

Nedatluj

Zbylé čtyři aplikace od tohoto odstavce směrem dolů se nachází na webu – není tedy třeba nic instalovat, každopádně potřebujete mít aktivní připojení k internetu. Jednou ze skvělých aplikací, která vás naučí psát všemi deseti opravdu rychle, je Nedatluj. Jak už název aplikace napovídá, tak se jedná o ryze český projekt. Nejlepší na tom je, že pro obyčejné uživatele, kteří se chtějí naučit psát všemi deseti, je Nedatluj zcela zdarma. Pokud si každopádně koupíte Nedatluj Plus za 299 korun, tak se vám mimo to nebudou zobrazovat žádné reklamy, zpřístupní se vám klávesové zkratky společně s nočním režimem a také veškeré budoucí funkce. Říká se, že ročně uživatelé promrhají až 300 hodin času kvůli tomu, že nepíšou všemi deseti. S Nedatluj to můžete změnit a těchto 300 hodin využít o mnoho lépe.

Na stránky Nedatluj se přesunete zde

VšemiDeseti.eu

Další webovou aplikací, kterou můžete pro naučení se psaní všemi deseti využít, je VšemiDeseti.eu. I tato aplikace je ve své základní verzi k dispozici zdarma. Po registraci získáte přístup k výuce 10 lekcí a k opisování 5 textů. Zobrazit si pak můžete i denní přehled či různé statistiky. Pro jednotlivce je pak k dispozici placená verze, která vyjde na 59 korun měsíčně. Pokud si tuto verzi zakoupíte, tak získáte neomezený přístup k celé aplikaci, tedy k obrovskému množství různých lekcí. VšemiDeseti.eu vás prvně naučí psát jednotlivé znaky a postupně se přes slova dostanete až k souvislým větám. Abyste mohli VšemiDeseti.eu využít, tak každopádně musíte být připojeni k internetu.

Na stránky VšemiDeseti.eu se přesunete zde

ATF

Pokud jste se někdy v minulosti učili psát všemi deseti, tak si zajisté pamatujete na program ATF – All Ten Fingers. Tato aplikace byla kdysi velmi oblíbená, v současné době ji ale nahradily výše uvedené alternativy, které jsou svým způsobem modernější. Nutno však podotknout, že vývoj ATF rozhodně nebyl ukončen. Především je aplikace ATF určena na Windows, každopádně uživatelé macOS mohou využít online verzi aplikace, která funguje velmi dobře. Bohužel, bez přihlášení si můžete vyzkoušet pouze první lekci. Poté je nutná registrace a provedení platby. Každopádně ATF nabízí po registraci a zaplacení nespočet různých nástrojů, pomocí kterých lze sledovat váš pokrok a případné vylepšování se.

Na stránky ATF Online se přesunete zde

Psaní všemi deseti online

Poslední webovou aplikací, na kterou se dnes podíváme, je Psaní všemi deseti online. Pro mnoho z vás může být dobrou zprávou fakt, že je tato aplikace k dispozici zcela zdarma. Tomu ale také odpovídá samotné uživatelské rozhraní, které už není bůhvíjak moderní. Po funkční stránce je ale každopádně Psaní všemi deseti online skvělé a rozhodně z vás dokáže udělat lepší pisálky. Kromě sedmnácti dostupných lekcí je k dispozici také teorie, kde se dozvíte, jak při psaní správně sedět a mnoho dalších informací. Do aplikace si můžete nahrát i svůj vlastní text, které poté můžete přepisovat. Aplikace vám pak zobrazí počet znaků a chyb.

Na stránky Psaní všemi deseti online se přesunete zde