Další posun u Apple Car? Hyundai přesouvá výrobou na dceřinou společnost

Tento měsíc to vypadá, že neuběhne jediný den, aniž by se objevila zpráva, která jakýmkoliv způsobem souvisí s budoucícm autonomním elektromobilem z dílny Applu. Dosud jsme se mohli zatím dočíst, že Apple bude na svém budoucím autě spolupracovat s automobilkou Hyundai, obě firmy jsou ale čím dál tím více skoupé na slovo. Tento týden se v této souvislosti objevila další zajímavá zpráva, podle které to vypadá, že Hyundai Motor má v plánu delegovat výrobu auta od Applu na svou dceřinou společnost.

Výroba budoucího Apple Car by podle nejnovějších zpráv mohla probíhat ve Spojených státech, a to konkrétně ve výrobních závodech společnosti Kia, která spadá právě pod Hyundai Motor. Zpočátku to vypadalo, že výrobu Apple Car jako takovou převezme pod svá křídla přímo automobilka Hyundai Motor. Nyní se ale spekuluje o tom, že by výroba probíhala pod taktovkou dceřiné společnosti Kia. Žádné z těchto zpráv nelze nicméně považovat za oficiální, a jedná se pouze o dohady. Ani jedna ze zúčastněných firem se podle všeho nehodlá dělit o podrobnosti ohledně toho, v jaké fázi se nachází vyjednávání o Apple Car, a Hyundai vydal tento týden velice všeobecné prohlášení, ve kterém pouze neurčitě hovoří o „jistých jednáních“. Ta ale podle některých zdrojů postoupila do fáze, kdy bylo rozhodnuto o výrobci budoucího elektrovozu od Applu. Pokud se výroby skutečně ujme společnost Kia, bude celý proces zřejmě probíhat v její továrně v americké Georgii. Odborníci se domnívají, že volba padla na společnost Kia kvůli obavám z možných negativních reakcí na Apple Car z dílny Hyundai. Tato značka je řadou zákazníků vnímána jako velice silná, a výroba jiných než jejích vlastních vozů by ji v očích části veřejnosti mohla oslabit.