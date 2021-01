AirPods jsou i nadále suverénními vládci trhu s bezdrátovými sluchátky

Když Apple u iPhonu 7 odstranil 3,5mm jack, každý si z něj utahoval. Nyní k tomuto postupu inklinuje většina společností. A pokud ne, stále stoupá oblíbenost bezdrátových sluchátek a dnes na ulici jen těžko potkáte někoho, kdo by byl stále oddaný „kabelu“. Trh s bezdrátovými sluchátky je nesmírně košatý a s nadsázkou můžeme říct, že se každý týden vyrojí nový model. Běžná bezdrátová sluchátka, která většině uživatelů bohatě stačí, v dnešní době stojí kolem tisíce korun. Je tak logické, že s narůstajícím trhem a levnějšími modely se náskok Applu v tomto segmentu ztenčuje.

Podle údajů analytické společnosti Counterpoint se meziročně podíl ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku propadl u sluchátek AirPods ze 41 % na 29 %. To ale neznamená, že by se AirPody nutně prodávaly hůř. Zkrátka a dobře více lidí nakupuje levnější sluchátka a konkurence posiluje. Podobný pokles analytici předpovídali, jelikož ve třetím čtvrtletí minulého roku se z 10 nejvíce prodávaných bezdrátových sluchátek celkem pět pohybovalo cenovkou okolo 50 dolarů, tedy zhruba 1070 korun. Pokud ale pohlédneme na 29% podíl Applu, stále to znamená dvojnásobek oproti Xiaomi, který je v tomto žebříčku dvojkou. Třetí Samsung má pak „pouze“ 5 %. Apple by měl své portfolio bezdrátových sluchátek pro běžné uživatele v řádech několika měsíců rozšířit o třetí generaci AirPods, která by se měla designově ve velkém přibližovat současným „pročkům“.