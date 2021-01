Čím dál více jablíčkářů si stěžuje na mizernou výdrž AirPods Max

Nejen spuštění prodejů iPhonů, iPadů či Maců doprovází porodní bolesti. Na potíže totiž naráželi v minulosti jablíčkáři i u AirPods Pro a naráží na ně dokonce i nyní u nedávno představených AirPods Max. Čím dál více jejich majitelů si totiž u nich stěžuje na extrémně rychlé vybíjení baterie v době, kdy je nevyužívají.

Stížnosti týkající se mizerné výdrže baterie při nečinnosti začaly diskuzní fóra po celém světě plnit poté, co Apple 18. prosince vypustil pro svá sluchátka nový firmware. Ten zřejmě způsobuje, že se sluchátka nedokáží automaticky uspat a to ani po vložení do Smart Case od Applu, kvůli čemuž úroveň jejich nabití strmě klesá. A když říkáme strmě, myslíme tím opravdu strmě – sluchátka se mají totiž některým jablíčkářům vybít ze 100 % na 1 % či dokonce 0 % za pouhopouhou noc, tedy zhruba deset až dvanáct hodin nečinnosti. Jedinou možností, jak jejich vyšťavení zabránit je pak jejich neustálé připojení k nabíječce, což však samozřejmě není ani trochu komfortní.

Jelikož se začal problém objevovat až po vydání firmware, je vysoce pravděpodobné, že jej způsobuje právě on. To může svým způsobem těšit jak jejich majitele, tak i samotný Apple, protože to znamená, že by se mělo vše poměrně snadno vyřešit pomocí softwarové aktualizace. Zda na ní Apple již pracuje sice v tuto chvíli není jasné, jelikož jsme se od něj oficiálního komentáře zatím nedočkali, avšak s ohledem na množství nešťastných komentářů je to více než pravděpodobné. A co vy, pozorujete u svých AirPods Max podobné potíže?