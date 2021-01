Recenze PDFelement 8: Nová verze skvělého PDF editoru je konečně tady

Pokud chcete v dnešní době poslat nějaký dokument, tak můžete využít hned několik různých formátů. Zastánci Microsoft Office sáhnou po klasickém .docx formátu, uživatelé balíčku iWork pak mohou využít .pages. Problém je každopádně v tom, že pokud do těchto formátů uložíte nějaký obsah a soubory odešlete někomu jinému, tak může dojít k rozdílnému zobrazení než u vás. Přesně v této situaci se hodí formát PDF, ve kterém můžete sdílet naprosto vše, a to v nepozměněné podobě. Ať už se tedy rozhodnete pro sdílení textu, obrázku, či čehokoliv jiného, bude se vám PDF hodit.

Přichází PDFelement 8!

Soubory PDF můžete na Macu bez problémů otevírat v rámci nativní aplikace Náhled. Co si ale budeme nalhávat, tato aplikace toho moc neumí. Zvládne samozřejmě provádět klasické úpravy, nejedná se však o úplně profesionální řešení. Samozřejmě k úpravě PDF dokumentů můžete využít aplikace třetí strany. Jednou z nejlepších dostupných aplikací je PDFelement, který se navíc nedávno dočkal majoritní aktualizace s označením PDFelement 8. Tato poslední verze přichází s nespočtem vylepšení a nových funkcí, které rozhodně stojí za to. Jestliže o této aplikaci chcete zjistit více, tak rozhodně pokračujte ve čtení. Díky novým funkcím bude práce s PDF ještě jednodušší a vy tak budete produktivnější.

Rychlá a jednoduchá úprava dokumentů

Jak už jsem zmínil výše, tak PDFelement slouží především k úpravě PDF souborů. S příchodem osmé verze se uživatelé konečně dočkali možnosti, pomocí které mohou provádět úpravy rychleji než kdykoliv předtím. Využít totiž můžete jednoduchého přepínání mezi úpravami a čtením dokumentu – stačí stisknout jediné tlačítko. To znamená, že můžete v rámci PDF dokumentu cokoliv upravit, a poté se ihned přepnout do režimu diváka, abyste věděli, jak bude dokument vypadat. Dobrou zprávou je, že tuto novou funkci můžete využít i s PDF dokumenty, ve kterých se nachází text v obrázku. PDFelement 8 totiž zvládne pomocí funkce OCR tento text rozpoznat a převést jej do upravitelné podoby jako by se jednalo o klasické PDF. Funkce OCR podporuje více než dvacet různých jazyků, tudíž můžete mít jistotu, že rozpozná i váš text.

Zdroj: Wondershare PDFelement 8

Vylepšené uživatelské rozhraní

Dalšími změnami si prošlo také uživatelské prostředí. Pokud jste měli tu čest a někdy předtím jste využívali starší verzi PDFelementu, tak rozdíly poznáte hned na první pohled. Změny se udály v horním nástrojovém panelu a dále také například na domovské obrazovce. Celkově mohu říci, že nyní PDFelement 8 nepůsobí vůbec složitě a „těžce“ – napomohlo tomu i zaměnění ikon za jednodušší. Jestliže se tedy do PDFelementu dostane nový uživatel, tak pro něj bude první pocit rozhodně o mnoho lepší. Rozložení aplikace je velmi minimalistické a uživatelé tak pro vybrání konkrétní funkce nemusí zdlouhavě hledat ikonu či samotný název. Navíc k tomu si rozložení velmi rychle zapamatujete, což je opět další velké plus. Příjemných změn se dočkalo také rozhraní pro vybírání dokumentů. To nyní dokáže například zobrazit, odkud dokument pochází, anebo kdy byl naposledy otevřen a upraven. Kromě toho si jednotlivé dokumenty můžete také připnout, abyste je v budoucnu nemuseli znovu hledat.

Zdroj: Wondershare PDFelement 8

Chyť a pusť je skvělým pomocníkem

Samotné uživatelské rozhraní na první pohled může připomínat rozhraní některých populárních textových editorů. Rozhodně se nejedná o žádnou náhodu, jelikož PDFelement doopravdy podobné rozhraní využívá. Jedná se o ověřenou funkci a proč by se samozřejmě mělo měnit něco, co funguje naprosto perfektně, a s čím jsou uživatelé spokojeni. V rámci PDFelement 8 dále můžete využít funkce chyť a pusť. Tato funkce funguje naprosto jednoduše tak, že si například označíte nějaký text či obrázek, a poté jej pouze myší přetáhnete na nové umístění. Nemusíte tedy zbytečně na klávesnici provádět různé klávesové zkratky, čímž se celý proces ještě prodlouží. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak s novou verzí PDFelement se stanete o mnoho produktivnějšími, a to především díky zjednodušení.

Zdroj: Wondershare PDFelement 8

Nástrojová lišta zvýší produktivitu

Ke zjednodušení došlo také v již zmíněné nástrojové liště. I v tomto případě se PDFelement 8 inspiroval u jiných světových programů. Konkrétně využívá nástrojovou lištu, která se postupně rozšiřuje podle toho, jaký nástroj zrovna používáte. Díky toho opět vzniká větší pořádek a nemáte zbytečně otevřené takové nástroje, které zrovna nepoužíváte, a které zrovna nepotřebujete. Vše máte jednoduše ihned po ruce, a pokud se přepnete na jiný nástroj, tak máte ihned k dispozici další nástroje, které s ním souvisí. Ty, které využít nemůžete, se automaticky skryjí. I díky těmto změnám jste schopni pracovat o mnoho rychleji, jelikož nemusíte zbytečně hledat nástroje mezi těmi dalšími.

Zdroj: Wondershare PDFelement 8

Přidávání komentářů a různých poznámek

Mezi další skvělou funkci patří možnost pro přidávání komentářů. Pokud jste někdy v nějakém jiném programy vytvořili komentář, tak jste tak nejspíše učinili omylem a ihned jste zjišťovali, jak jej můžete odstranit. Pravdou ale je, že v PDFelement 8 je tomu přesně naopak. Přidávání komentářů je zde totiž jednak velmi jednoduché, a jednak si samotné komentáře rychle oblíbíte. Nejedná se vůbec o žádnou otravnou součást a často si pomocí nich můžete poznačit určité poznámky, které vám mohou například něco připomenout. Tak stejně se komentáře hodí v případě, že vám někdo pošle PDF dokument ke kontrole a vy do něj chcete zanést nějaké poznámky ohledně dalších úprav. Komentáře si tedy opravdu zamilujete.

Zdroj: Wondershare PDFelement 8

Domovská obrazovka jako středobod všeho

Mimo to si zamilujete také domovskou obrazovku. Po spuštění PDFelement 8 se vám na domovské obrazovce objeví přehledně uspořádané dokumenty. Tyto dokumenty jsou zde uspořádané podle toho, jak si sami nastavíte – například podle počtu otevření. Díky tomu se můžete další den ihned vrátit k práci tam, kde jste předtím skončili. Domovská obrazovka slouží jakožto jakýsi rozcestník mezi jednotlivými soubory. Kdykoliv se na ni můžete z jakéhokoliv otevřeného dokumentu přesunout a otevřít si to, co potřebujete. Mezi jednotlivými otevřenými dokumenty se pak můžete jednoduše přesunout pomocí panelu, který se nachází pod panelem nástrojů, podobně jako například ve webových prohlížečích.

Wondershare Document Cloud aneb již nikdy nepřijdete o své dokumenty

Pokud patříte mezi uživatele počítačů, tak jistě víte, že byste měli veškerá svá data zálohovat. Existuje nespočet různých služeb, které můžete pro zálohování využít. Dobrou zprávou je, že s podobnou službou, pro zálohování PDF dokumentů, přichází i PDFelement 8. Už nikdy se tedy nebudete muset bát toho, že byste vaše PDF dokumenty mohli ztratit. V současné době jsou samozřejmě disky a všeobecně počítače velmi spolehlivé, nikdy ale nevíte, kdy vám zařízení někdo ukradne, kdy vám selže, anebo kdy přijde nějaká přírodní pohroma a o všechna data přijdete. Záda vám v tomto případě kryje řešení s názvem Wondershare Document Cloud, díky kterému jsou veškerá vaše data uložená na šifrovaných a bezpečných serverech. Díky tomu se k nim dostanete odkudkoliv, kde je připojení k internetu.

Zdroj: Wondershare PDFelement 8

1 GB úložiště zcela zdarma!

Jestliže byste si chtěli Wondershare Document Cloud vyzkoušet, tak můžete. Zcela zdarma vám PDFelement 8 nabídne 1 GB úložiště ve zmíněné cloudové službě zdarma. Pokud se vám bude služba líbit, tak si samozřejmě můžete předplatit větší místo, a to až 100 GB. Za mě osobně si myslím, že 100 GB, čistě pro dokumenty, musí dostačovat většině z nás. Svět se dělí na dvě skupiny – v první skupině najdete uživatele, kteří pravidelně zálohují, a ve druhé skupině ty jedince, kteří ještě nepřišli o svá data a na zálohování kašlou. Postupně se jedinci z druhé skupiny kvůli ztrátě dat přesouvají do té první – v tomto případě už je ale pozdě. Neotálejte zbytečně a nečekejte, až vás počítač selže a přijdete o všechny své dokumenty. Zálohujte.

Další skvělé funkce a mnoho dalšího

Mimo to nabízí PDFelement další klíčové funkce. Zmínit můžeme například tu, díky které můžete vytvářet elektronické podpisy. To se hodí především pro jedince, kteří mají nějaký svůj podnik. Elektronické podpisy můžete také zažádat od jiných uživatelů – odešlete jim zašifrovaný odkaz, který je přesměruje na dokument a mohou provést podpis. V rámci Wondershare Document Cloud si pak můžete zobrazit, kdo už dokument podepsal, a na koho se ještě čeká. Jedná se o skvělou funkci, kterou byste u konkurenčních programů hledali doopravdy jen marně. Součástí PDFelement 8 je samozřejmě nespočet dalších funkcí, například pro jednoduchý převod z PDF a do PDF. Nová aktualizace přichází také s vylepšením výkonnosti a aplikace je nově o mnoho rychlejší a příjemná. PDFelement 8 jste nově schopni spustit o 300% rychleji než starší verzi, otevírání obrovských PDF souborů pak bylo zkráceno na půl sekundy. Využít můžete také již zmíněné funkce OCR pro rozpoznání textů a mnoho dalšího.

PDFelement 8 si můžete stáhnout zde