Recenze PDFelement Pro: Nejlepší jablečný prohlížeč dokumentů přichází

Snad všichni z vás pravděpodobně využívají aktivně některý prohlížečů PDF dokumentů jako je například Adobe Reader. Ačkoliv se jedná o nativní a poměrně standardní volbu, „univerzální“ prohlížeče s sebou přinášejí i mnohé nevýhody, jako je například nekompatibilita napříč platformami a nedostatek funkcí, který se projevuje zejména tak, že musíte dokumenty zbytečně konvertovat do jiných formátů, abyste je vůbec mohli upravit podle svého gusta. Naštěstí se ale najde i řada alternativ, díky nimž tyto neduhy rychle vymizí a vy si můžete užít vše v jednom, aniž byste museli sahat po dalších programech. Řeč je konkrétně o adeptovi na jeden z nejlepších jablečných prohlížečů, PDFelement Pro, který je sice dostupný pouze pro iOS, ale zato nabízí dokonalý poměr cena/výkon, jednoduché a elegantní prostředí i řadu nadstandardních funkcí.

Co PDFelement Pro umí?

Pokud vás štve neustálá nutnost spoléhat na několik různých, nebo nuceně přetahovat dokumenty mezi několika zařízeními najednou, máme pro vás dobrou zprávu. Díky PDFelement Pro se tato potíž stává minulostí, jelikož vývojáři nabízí speciální účet napříč všemi platformami, díky němuž budete mít kdykoliv přístup ke všem vašim souborům. Zároveň si můžete účet spárovat s iCloudem, Google Drive nebo řadou dalších podobných služeb a mít jakousi gigantickou knihovnu vašich nejdůležitějších dokumentů. Co si upravíte na Macu tak můžete libovolně otevřít na smartphonu a pokračovat v práci. Samozřejmostí je efektivní úprava textu, kdy můžete jednotlivé pasáže vyjímat, vkládat a přesouvat mezi odstavci, a to vše za pomocí několika kliků či dotyků. Není tak nutné sáhodlouze kopírovat části textu, stačí je označit, přetáhnout a vložit tam, kam zrovna potřebujete. Software navíc disponuje rozpoznáním fontu, což ocenit zejména při psaní pomocí Apple Pencil.

Díky dvou odlišným módům si navíc můžete sami zvolit, zda využijete nativního vertikálního režimu, nebo využijete režimu pro čtení a dostane se vám pohodlnější zážitku při procházení dokumentů. Právě tato funkce přispívá k vyšší produktivitě, efektivnějšímu používání a především neuvěřitelně intuitivnímu ovládání, které se může hravě rovnat i těm nejlepším prohlížečům dokumentů na trhu. Alfou a omegou je nicméně něco jiného než jednoduchost a přívětivost. A to možnost vyfotit a naskenovat takřka jakékoliv foto, které můžete během pár sekund konvertovat do PDF formátu. Text tak můžete napsat ručně na papír, aktivovat fotoaparát a pomocí rozeznávání fontů jednoduše převést do požadované formy.

Velmi příjemnou funkcí je takové možnost konvertovat PDF do jakékohokoliv jiného formátu, aniž byste ztratili své úpravy, formátování a odkazy. Stejně tak lze podobným způsobem kooperovat s ostatními a sdílet dokument, díky čemuž může každý člen přidat svůj komentář a dílo ohodnotit. Potěší i poměrně komplexní zabezpečení, které spočívá nejen v samotné cenzuře textů, ale i možnosti šifrovat digitální podpisy a bezpečně ověřovat dokumenty. Úplnou samozřejmostí je pak upravování skenů, jejich konvertování do PDF, nebo vytváření jednoduchých forem a tabulek během několika poklepání na displej. Intuitivnost a jednoduchost nade vše.

Pro smartphone je PDFelement Pro jako stvořený

Pakliže vás děsí představa toho, že budete své dokumenty upravovat na iPhonu nebo iPadu a na malé obrazovce prstem vytvářet komentáře ke stávajícímu textu, tak vás můžeme uklidnit. Software totiž disponuje podporou Apple Pencil, kde budete mít k dispozici nepopsaný list a můžete vytvářet libovolné obrazovce nebo psát co zrovna potřebujete. Poté jen stačí poklepat na zvolenou ikonu a program automaticky převede celý váš výběr do PDF formátu. A nejedná se o jedinou přívětivou funkci, díky níž PDFelement Pro jen tak nedáte z ruky. Pokud totiž často využíváte například tabulky vytvořené právě v PDF nebo vyplňujete kolonky, není nic jednodušší než využít Apple Pencil i k tomuto účelu, aniž byste se museli namáhat s psaním na klávesnici.

Ani na smartphonu tak nebudete ztracení a už vůbec vás nečeká několik pekelných hodin, než se vám konečně podaří vyplnit požadovaný dokument. Právě v této jednoduchosti totiž software exceluje a nabízí nadstandardní poměr cena/výkon, kdy se vám dostane neuvěřitelného pohodlí bez jakýchkoliv kompromisů a nepříjemných zádrhelů. Svou práci tak můžete vykonat maximálně efektivně a bez zbytečných prodlev. Konec konců, komu by se chtělo trávit nadmíru času právě vyplňováním dokumentů. Samozřejmě zde existují i alternativy v podobě softwaru PDFexpert. Ten však svou cenovkou výrazně převyšuje PDFelement Pro a zdaleka se nemůže pochlubit takovými funkcemi, které nabízí právě jeho levnější bratříček. Například tak chybí propojení se známými cloudovými službami, v jejichž případě však musíte mít založený účet, možnost sdílet dokumenty napříč všemi platformami a především jednoduchost a elegance, s jakou se PDFelement Pro vypořádává s úkony. Třešničkou na dortu, kterou však konkurence postrádá, je i podpora Apple Pencil a samotné rozpoznání textu, které je v případě ručně psaných dokumentů alfou a omegou.

Jeden program, rozsáhlé možnosti

Ačkoliv se v principu jedná v případě PDFelement Pro o poměrně minimalistický a nenáročný program, ve svém jádru nabízí neuvěřitelnou plejádu funkcí a možností, o nichž by si mohli dražší kolegové nechat jen zdát. Potěší také možnost spárovat si software takřka s jakoukoliv jinou online službou, což z tohoto kousku dělá jakéhosi univerzálního pomocníka, který vám nikdy nenechá na holičkách. Třešničkou na dortu je pak samotná cenovka, respektive předplatné, které se dělí na dva programy. V tom prvním se se svým účtem budete moci přihlásit pouze na jedno zařízení a zaplatíte přívětivých 4.99 dolarů měsíčně, v tom druhém na vás pak čeká měsíční předplatné o částce 19.99 dolarů, nýbrž dostanete plnohodnotný přístup ke všem zbývajícím platformám a budete se moci simultánně přihlásit až na 3 různých zařízeních, například na Windowsu, Macu i iOS. V praxi tak místo tří různých účtů či samostatného přihlašování můžete libovolně na třech platformách využívat pouze jeden účet. To výrazně zvýší produktivitu a celkovou eleganci používání. Zauvažovat nad koupí rozšířeného balíčku se tak určitě vyplatí a nám nezbývá nic jiného, než software PDFelement Pro vřele doporučit, ať už kvůli nadstandardní funkcím nebo vynikající podpoře vývojářů.

Program PDFelement Pro můžete stáhnout na App Store