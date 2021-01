Apple plánuje placenou podcastovou službu po vzoru  TV+

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o domněnkách analytiků, podle kterých má Apple do budoucna v plánu přidat ke svým nativním aplikacím prémiové služby na bázi měsíčního předplatného. Tyto spekulace ještě více posílily tento týden, kdy se objevila zpráva, že firma chystá novou službu, zaměřenou výhradně na podcasty. Serveru The Information to sdělil zdroj, který si nepřál být jmenován.

Vytvořením vlastní podcastové platformy by Apple mohl teoreticky přilákat tvůrce pod vidinou zisku, a potenciálně je přetáhnout od konkurenčních služeb, které jim nemusí příliš vynášet. Apple již řadu let provozuje populární bezplatnou nativní aplikaci Podcasty, která funguje na Macu, iOS i iPadOS, na této aplikaci ale podle všeho nehodlá vydělávat. Popularita podcastů nicméně v posledních letech neustále roste, a je tedy pochopitelné, že Apple na tuto oblast pohlíží jako na možný zdroj dalšího příjmu. Do podcastů zatím výrazně více investuje společnost Spotify, která již zaplatila 800 milionů dolarů za akvizice platforem jako Gimlet Media nebo The Ringer, stejně jako za práva k nejrůznějším pořadům.

Placené podcastové služby by mohly po vzoru streamovací služby  TV+ sloužit k vysílání exkluzivního obsahu, který jinde nebude k dispozici. Pokud by se skutečně podařilo vytvořit podcastovou platformu, která by fungovala na stejném principu jako zmíněná  TV+, byl by Apple v tomto směru jednoznačným průkopníkem. V souvislosti s Applem a podcasty se již dříve mluvilo o tom, že má firma v plánu nejen odkupovat původní obsah, ale také vytvářet audio obsah, související s filmy a pořady na  TV+. Na podzim loňského roku nastoupil do Applu Jake Shapiro, který zde má mít na starosti právě práce okolo podcastů. Podle serveru The Information probíhají v současné době jednání mezi Applem a podcastovými společnostmi, případné spuštění zmíněné služby je ale zatím ve hvězdách.