Apple by mohl v budoucnu nabídnout placené rozšíření nativních aplikací

Společnost Apple se nijak netají tím, že vkládá velké naděje do svých služeb, a že z nich plánuje v budoucnu ještě více profitovat. V posledních letech portfolio jejích služeb opravdu roste – kromě Apple Music,  TV+,  Arcade,  Fitness+ nebo třeba  News+ bychom se podle analytiků mohli v budoucnu dočkat podobného rozšíření stávajících nativních aplikací Pošta, Podcasty nebo třeba Akcie.

Analytická společnost Loup Ventures uvedla, že další vlna služeb od Applu by mohla souviset s již existujícími nativními aplikacemi. Analytik Andrew Murphy v této souvislosti uvedl, že nové služby Applu, jako třeba Stocks+, Mail+ nebo Podcasts+ by mohly uživatelům nabídnout prémiové funkce, a představovat jakousi nadstavbu ke zmíněným aplikacím. Murphy zároveň dodává, že dosavadní služby od Applu zaznamenaly v průběhu své existence poměrně velký úspěch, a příslušný sektor zaznamenal meziroční nárůst o 16 %. Fakt, že se službě Apple Music podařilo nasbírat úctyhodných 85 milionů předplatitelů, svědčí podle Murphyho o tom, že se ve službách, sloužících coby nadstavba k nativních aplikacím, skrývá opravdu slibný potenciál.

Tim Cook v březnu roku 2019 uvedl, že cílem sektoru služeb společnosti Apple je „pomoci zákazníkům dostat co nejvíce ze svých produktů a obohatit své životy“. Doplnění přidané hodnoty ke stávajícím produktům, aplikacím a službám je podle odborníků z Loup Ventures vlastně velmi snadné – za příplatek by uživatelé mohli dostat lepší integraci jednotlivých prvků, bonusové funkce, případně obsah navíc. Applu by pak z provozování takovýchto služeb mohl plynout nezanedbatelný příjem. Jako případovou studii využívá Loup Ventures ve své zprávě novou službu  Fitness+, která je skvělým případem přidané hodnoty k Apple Watch. Služba Podcasts+ by podle Murphyho mohla uživatelům nabídnout jedinečný, originální obsah, který jinde nenajdou – podobně jako například  TV+. V případě Maps+ by mohlo jít o specifické služby navíc ke stávající navigaci, u Mail+ zase například o pokročilé možnosti správy e-mailů, plánování a automatizace.