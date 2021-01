iPady se letos konečně dočkají HDR displeje

Zatímco iPhony již pěkných pár let HDR u svých displejů nabízí, v případě iPadů čekáme na tuto vychytávku umožňující vyšší dynamický rozsah zobrazovaného obsahu na displeji, stále marně. To by se ale mělo letos konečně změnit. Podle zdrojů velmi přesného leakera Komiyi má totiž Apple podporu HDR u iPadů letos nasadit.

Ačkoliv leaker na svém Twitteru přesně neuvedl, které modely by měly HDR nabídnout, je prakticky jasné, že se tak stane u nové generace iPadu Pro. Ta jediná se má totiž pochlubit novým typem displeje – konkrétně displejem s mini-LED podsvícením -, který by měl HDR umožnit. Zbylé iPady pak mají i nadále vsázet na své stávající moduly, které HDR kvůli svým technickým omezením neumožňují.

Kromě HDR mají panely s mini-LED podsvícením na iPady Pro přinést výrazně lepší podání barev včetně černé, vyšší jas a dokonce i kontrast. To vše přitom při nižší energetické spotřebě, což by se mělo kladně podepsat zejména na výdrži baterie. Ta by se díky tomu mohla buď zlepšit, nebo minimálně zůstat na stejné úrovni v případě, že Apple do iPadů nasadí procesor využívající více energie než je tomu v současnosti. To se však zdá s ohledem na to, že každá nová generace procesoru řady A je energeticky úspornější, velmi nepravděpodobné.

Co se týče premiéry nových iPadů Pro, jako nejpravděpodobnější termín se v současnosti jeví březen a první jarní Keynote, která bývá právě v tomto měsíci zpravidla pořádána. Záležet ale zřejmě bude na situaci ve světě a především pak možnostech dodavatelského řetězce Applu, který je stále výrazně ovlivňován pandemií koronaviru. Pokud ten nebude mít s výrobou iPadů Pro problém, nestojí jeho brzkému představení v cestě zhola nic.

