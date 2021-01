Leaker Prosser: Nový iPad Pro dorazí v březnu

Přemýšlíte nad koupí nového iPadu Pro, ale s nákupem zároveň přespříliš nespěcháte? Pak pro vás máme drobnou radu – ještě chvíli vydržte. Už za zhruba tři měsíce bychom se totiž měli dočkat odhalení nové generace tohoto modelu, která by měla minimálně z hlediska výkonu a displeje tu stávající překonat.

Že dorazí nové iPady Pro v březnu prozradil na svém Twitteru velmi přesný leaker Jon Prosser s ohledem na své zdroje v dodavatelském řetězci i přímo v Applu. Žádné detaily o produktu sice ve svém novém tweetu neodhalil, obecně se však díky únikům z předešlých týdnů očekává nasazení výrazně výkonnějšího procesoru (v porovnání s tím, který tepe v nynější modelové řadě) a především použití displeje s mini LED podsvícením, který by měl nabídnout výrazně lepší zobrazovací vlastnosti než nynější Liquid Retina. Jeho vlastnosti by se měly dokonce výrazně blížit OLED displejům, které jsou momentálně tím nejlepším, co je komerčně hojně využíváno.

Ačkoliv v tuto chvíli díky Prosserovi víme, že se tablet představí v březnu, je zatím záhadnou, zda se tak stane skrze tiskovou zprávu nebo na tiskové konferenci. Ty totiž Apple v minulosti v březnu zpravidla pořádal, avšak v loňském roce tuto tradiční akci kvůli pandemii koronaviru “odpískal” a všechny chystané produkty ukázal skrze tiskové zprávy. Jak se rozhodne letos je nicméně zatím ve hvězdách.