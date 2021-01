Unikla část technických specifikací chystaného iPadu 9. generace

Ani letos nemá Apple podle dostupných informací v plánu vynechat vydání nové generace základního iPadu. Ten by měl podle dostupných informací dorazit v průběhu podzimu a to s poměrně zajímavými fyzickými parametry. Část z nich se nyní podařily zjistit velmi dobře informovanému japonskému portálu MacOtakara.

Fotogalerie iPad 8 10 iPad 8 9 iPad 8 8 iPad 8 7 +7 Fotek iPad 8 6 iPad 8 5 iPad 8 4 iPad 8 3 iPad 8 2 iPad 8 1 Vstoupit do galerie

Zdroje japonského portálu tvrdí, že má Apple v plánu iPad 9. generace designově přiblížit iPadu Air 3. generace. Levný iPad si sice zachová 10,2” displej namísto 10,5”, zato se však dočká výrazného zúžení těla a snížení hmotnosti. Jeho tloušťka by se totiž měla ze současných 7,5 milimetrů dostat na 6,3 milimetrů a hmotnost pak ze 490 gramů v případě WiFi modelu na 460 gramů. Docílit toho má Apple mimo jiné plně laminovaným displejem (tedy displejem se sjednoceným krycím sklem a digitizérem), který je jednak méně prostorově náročný a jednak i o něco lehčí. Co se týče dalších prvků, na které se můžeme u tabletu těšit, je to například zachovaný Home Button a tedy i Touch ID, Lightning port a samozřejmě podpora P3 barevného gamutu či True Tone.

Kromě přesného termínu představení visí otazníky i nad cenou produktu. Ta je v současnosti u základních 32GB iPadů 8. generace na stavena na 9 990 Kč, přičemž některé zdroje očekávají, že se Apple rozhodne jít kvůli snaze rozpumpovat prodeje iPadů ještě níže a tablet nabídne zhruba o jeden až dva tisíce korun levněji. Tyto spekulace jsme však slyšeli i v předešlých letech a nikdy se nenaplnily, takže si v tomto směru budeme muset počkat až na oficiální oznámení.