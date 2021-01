Tento šikula dokáže přivést k životu i na první pohled beznadějně zničené iPhony. Nechte se jím inspirovat

V dnešní době asi doopravdy neznám nikoho, kdo by nesledoval YouTube. Tento portál, na kterém najdete nespočet videí různého žánru, sledují ti nejmladší, a dokonce i ti nejstarší. Kromě zábavných videí zde můžete sledovat také různé dokumenty a naučná videa, u kterých se často vtipnou formou dozvíte něco nového. Skvělá jsou pak i taková videa, ve kterých autor zaznamenává svůj talent a sdílí jej s jeho sledujícími. Abych by konkrétní, tak nyní mluvím o kanálech, na kterých se autoři zabývají opravováním rozbitých jablečných zařízení. Již v minulosti jsme se na našem magazínu zmínili například o kanále Hugh Jeffreys, který tento koncept videí natáčí, viz článek níže.

Takových kanálů každopádně na YouTube najdete doopravdy mraky. Mezi jeden z velmi známých patří také JaiPhone – ten má konkrétně v době psaní tohoto článku téměř 2 miliony odběratelů. Mnoho lidí z nějakého důvodu prostě uspokojuje a baví dívat se na to, jak někdo opravuje kompletně zničenou věc. Jednak se u tohoto typu videí dozvíte, jak nějaké zařízení vypadá zevnitř, a jednak se můžete také něco přiučit v případě, že v budoucnu budete podobné opravě vystaveni také. Jak už název zmíněného kanálu napovídá, tak zde autor provádí kompletní opravu iPhonů, sem tam se ale objeví také video s nějakým Android zařízením, popřípadě s úplně jinou elektronikou. Tato rozbitá zařízení opravář často získává od svých sledujících, popřípadě je najde mezi vyřazenou elektronikou v koších. I díky tomu tak nevzniká zbytečný elektrický odpad, což je další plus.

Kanál JaiPhone konkrétně vydává nové video zhruba dvakrát do týdne. V jednom z nedávných videí se pouští do opravy kompletně zničeného iPhonu XS Max, který by prakticky každý z nás ihned hodil do koše. Zmíněný iPhone má zkřivené šasi, společně se základní deskou, a další komponenty také nevypadají úplně funkčně. Nejedná se však o něco, s čím by si JaiPhone neporadil. Na začátku tedy můžete sledovat rozložení telefonu, potažmo zbytků, které z něj zbyly. Poté přichází na řadu příprava nových dílů, v tomto případě i nového šasi, do kterého jsou přeskládány veškeré funkční komponenty – například základní deska, nabíjecí konektor a další. Některé komponenty samozřejmě utrpěly obrovské škody, a tak je nutná jejich náhrada. Postupně tak sledujete, jak se z kusu šrotu stává opět funkční iPhone. Po složení a testu funkčnosti nezbývá nic jiného, než zaklapnout displej a připevnit jej dvěma šroubky. I když se to nemusí zdát, tak je tento typ videí doopravdy velmi uklidňující a z vlastní zkušenosti doporučuji, abyste kanál JaiPhone, popřípadě jakýkoliv jiný podobný, navštívili.