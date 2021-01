Apple Watch zřejmě dokáží detekovat koronavirus ještě před jeho propuknutím

Již v minulém roce se mluvilo o potenciálu, který mají Apple Watch na poli možné detekce nákazy koronavirem. Tento potenciál nedávno potvrdilo hned několik odborných studií, podle kterých mohou Apple Watch (ale i jiné značky podobných chytrých hodinek) detekovat možnou nákazu koronavirem, a to dokonce ještě dříve, než se objeví příznaky, nebo než pozitivitu prokáže příslušný test.

Série nezávislých studií byla provedena zdravotnickou organizací Mount Sinai Health Systems v New Yorku a Stanfordovou univerzitou v Kalifornii. Závěry zmíněných studií hovoří o tom, že by Apple Watch mohly sehrát velmi důležitou roli při diagnostice a prevenci šíření nakažlivých nemocí. Odborníci z Mount Sinai Health Systems odhalili, že Apple Watch jsou schopné detekovat drobné změny v srdečním tepu jedince, a to až sedm dní před nástupem příznaků onemocnění COVID-19. Studie, která analyzovala variabilitu srdeční frekvence a časovou změnu mezi srdečními rytmy, se zúčastnily téměř tři stovky zdravotnických pracovníků. Studie probíhala mezi 29. dubnem a 29. zářím. Rob Hirten, asistent na Icahn School of Medicine při Mount Sinai, uvedl, že cílem bylo prozkoumat možnosti detekce infekcí před propuknutím příznaků. Specifická variabilita v srdečním rytmu je podle vědců jedním z ukazatelů rozvíjející se infekce v těle pacienta. „V tuto chvíli se musíme spoléhat na to, že nám lidé řeknou, že jsou nemocní a necítí se dobře, ale nošení Apple Watch nevyžaduje žádný aktivní vstup ze strany uživatele a přitom může pomoci k identifikaci asymptomatických pacientů. Je to způsob kontroly infekčních chorob,“ uvádí Hirten.

S podobným cílem byla proveden také studie na Stanfordově univerzitě, v jejímž rámci byla kromě Apple Watch použita také nositelná zařízení od značek Garmin či Fitbit. Podle této studie dokáže nositelná elektronika typu Apple Watch odhalit chorobu až devět a půl dne před propuknutím příznaků. Vědci dokázali v rámci této studie odhalit zhruba dvě třetiny případů COVID-19 před propuknutím příznaků. Tým vědců zároveň vyvinul systém, který upozorní nositele hodinek na případné nesrovnalosti v jeho srdečním rytmu. Jedná se o měření na základě dlouhodobějších údajů, nemůže tedy dojít k tomu, že by byl majitel hodinek upozorněn na běžné výkyvy například v průběhu vyšší fyzické aktivity. Žádná z provedených studií nebyla financována společností Apple ani jiným výrobcem nositelné elektroniky.