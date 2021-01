Zjistili jsme, proč v Česku ještě nemáme LTE Apple Watch

Včera jsme vás na našem magazínu seznámili s oficiálními vyjádřeními tuzemských operátorů ohledně zavedení podpory eSIM pro Apple Watch. Ta si sice svou premiéru ve světě odbyla už v roce 2017, mnoho zemí včetně Česka a Slovenska na ní však stále čeká a jak se alespoň podle vyjádření O2, T-Mobile a Vodafone zdá, minimálně Česko ještě chvíli čekat bude. Je však potřeba podotknout, se jedná svým způsobem o dvousečný problém, který trápí jak běžné uživatele, tak zřejmě i samotný Apple – tedy minimálně částečně. Relativně mnoho z vás nám totiž do komentářů a zpráv psalo, že právě kvůli absenci LTE u hodinek pro vás nemá jejich pořizování absolutně smysl a jejich nákup tedy nezvažujete.

Jelikož štve současná situace čím dál více i nás, snažíme se ze všech sil získat o ní co nejvíce informací, abychom jí alespoň částečně pochopili a dokázali si ve výsledku i vyvodit blízkou budoucnost. V celkovém pochopení nám nyní velmi slušně napomohly zprávy od našeho velmi dobře informovaného zdroje právě z prostředí operátorů, který nám pod podmínkou zachování anonymity prozradil, že zavedení LTE Apple Watch do Česka svým způsobem blokuje samotný Apple. Aby totiž byla podpora eSIM pro Apple Watch v ČR zavedena, museli by nejprve tuzemští operátoři přímo od Applu odkoupit nákladné řešení pro jejich sítě, které by provoz umožnilo. Cena tohoto řešení se pohybuje v řádech vyšších stovek tisíc euro, což se sice nemusí zdát na první pohled jako vysoká částka, avšak vezmeme-li v potaz to, kolik jablíčkářů v Česku by ve výsledku LTE na hodinkách využívalo, je návratnost této investice neuvěřitelně zdlouhavá – tím spíš, když by měla jít využít víceméně jen na Apple Watch. Velmi zajímavé je přitom to, že si Apple účtuje za své řešení v ČR velmi podobné částky jako chce v USA či Německu a to bez ohledu na sílu trhu. A právě kvůli mizerným vyhlídkám na návratnost této investice tuzemští operátoři zatím se zaváděním čekají.

Ačkoliv nemáme důvod informace od našeho zdroje jakkoliv zpochybňovat, musíme říci, že nad nimi svým způsobem kroutíme hlavou. Apple si totiž dle nich svým neoblomným přístupem zavírá na náš trh cestu (tedy minimálně ve formátu rozdvojení eSIM, které Apple Watch v současnosti vyžadují) a tím pádem i sám sebe připravuje o výdělky. Jasně, ty by mu částečně vrátila platba za potřebnou technologii operátorem, ale ruku na srdce – i kdybychom se bavili o 900 000 eurech (tedy asi 23 535 000 Kč), pořád se jedná s ohledem na ceny LTE Apple Watch o relativně zanedbatelnou částku, kterou by vyrovnalo prodání nižších jednotek tisíc LTE Apple Watch na našem trhu (a to navíc nepočítáme příjem ze služeb, které by LTE u hodinek zcela určitě rozproudily – minimálně tedy Apple Music). V současnosti je nicméně na jakékoliv ukvapené závěry ještě brzy. Redakce Letem světem Applem se nicméně bude (ne)příchodu LTE Apple Watch do Česka v následujících dnech a týdnech věnovat, abychom společně s vámi dokázali všemu přijít na kloub.