Aplikace od Synology ZDARMA a soutěž o trénink

Komerční sdělení: Máte Synology NAS a používáte na něm pouze základní balíčky jako je Photo Station nebo Synology Drive? Ani nevíte, o co všechno přicházíte. Většina uživatelů se rozhodne pro Synology NAS kvůli ochraně dat nebo ukládání fotek. Je to výborná volba, ale privátní cloud toho dokáže poskytnout mnohem víc. 100x víc.

Jak to?

Díky vyladěnému a několik let po sobě oceněnému operačnímu systému DSM je práce s DiskStation skutečně jednoduchá. Na vašem vlastním serveru dokážete mít multimediální knihovnu ve formě VideoStation, AudioStation, na správu fotek používat aplikaci Moments. Na „kancelářskou“ práci využívat balíčky jako Chat, Calendar, MailPlus nebo celkově přesunout všechny své dokumenty do … Synology Drive. A to není zdaleka všechno.

Synology DS218j:

Stáhněte si balíčky ZDARMA

V Centru balíčků je uživatelům Synology k dispozici přes 100 balíčků/aplikací. Ty byly vyvinuty právě k tomu, aby byla práce, zábava a celkově využívání NAS nejen jednoduché, ale zejména komplexní a funkční. Zdá se vám, že je najednou těch možností příliš mnoho? Netrapte se, v Synology mysleli i na to.

Zdroj: Synology

Naučte se využít Synology NAS na maximum

Pro domácí uživatele, administrátory menších firem, nebo jako přípravu na SIT tréninky vytvořili a uvedli trénink ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ SYNOLOGY NAS. Tento 4hodinový online trénink je dostupný od Listopadu 2020 a pomáhá uživatelům využít svůj NAS naplno. Obsahuje také základní tipy na údržbu a překonávání případných technických problémů. Zaujalo vás to?

Přihlaste se na Synology trénink již nyní

Pokud chcete ze Synology NAS vytěžit maximum, právě teď jsou pro vás připravené online kurzy v českém jazyce. Za 4 hodiny se dozvíte, co všechno toto zařízení dokáže. Během kurzu můžete pokládat otázky a nastavit si tak svůj privátní cloud podle sebe. Stačí se přihlásit na nejbližší volný termín.

Na Synology trénink se přihlásíte pomocí tohoto odkazu

Zdroj: Synology

SOUTĚŽ O TRÉNINK SYNOLOGY

Zaujala vás výše uvedená nabídka? Pokud ano, tak pro vás máme naprosto skvělou zprávu. Na našem magazínu totiž momentálně ve spolupráci se Synology probíhá soutěž o výše zmíněné tréninky. Zapojit se může naprosto každý z vás – více se dozvíte ve článku, který přikládám níže.