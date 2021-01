Soutěž o přístup k online českým kurzům pro využití Synology NAS na maximum

Máte Synology NAS a používáte na něm pouze základní balíčky jako jsou Photo Station nebo Synology Drive? Ani nevíte, o co všechno přicházíte. Většina uživatelů se rozhodne pro pořízení Synology NAS kvůli ochraně dat nebo ukládání fotek. Je to výborná volba, ale privátní cloud toho dokáže poskytnout mnohem víc. 100x víc.

Pokud chcete z domácího úložiště Synology NAS vytěžit maximum, právě teď jsou pro vás připravené online kurzy v českém jazyce. Za 4 hodiny se dozvíte, co všechno toto zařízení dokáže. Během kurzu můžete pokládat otázky a nastavit si tak svůj privátní cloud podle sebe – stačí se přihlásit na nejbližší volný termín, a to pomocí tohoto odkazu. Dobrou zprávou je, že nyní máte možnost vyhrát účast na takovém online tréninku, a to zcela zdarma. Do soutěže se zapojíte velmi jednoduše, viz níže.

Zdroj: Synology

Jestliže máte zájem o získání odborného online kurzu v češtině, díky kterému se během 4 hodin dozvíte, co všechno Synology NAS umí, a to zcela zdarma, tak zbystřete. Podmínky pro zapojení se do soutěže jsou velmi jednoduché. Stačí, abyste nám do komentářů napsali, jaký model Synology NAS máte, anebo který byste si chtěli v budoucnu zakoupit. Již 22. ledna 2021 vybereme jednoho z vás, kdo vyhraje. Výherce poté budeme kontaktovat v diskuzi u tohoto článku, a proto si nezapomeňte zkontrolovat, zdali se zrovna na vás neusmálo štěstí.

