Toto budou podle Applu jedny z největších hudebních hvězd letošního roku

Když končil loňský rok, nabízely hudební streamovací služby jako Spotify nebo Apple Music nejrůznější žebříčky a přehledy toho, co se v minulém roce nejvíce poslouchalo. Začátek nového roku ale svádí naopak spíše k předpovědím. V rámci služby Shazam, která již nějakou dobu spadá pod společnost Apple, vznikly playlisty s názvem Shazam Predictions 2021. Tyto seznamy skladeb jsou k dispozici na hudební streamovací službě Apple Music, a posluchači si v ních mohou poslechnout tvorbu umělců, kteří mají podle Shazamu potenciál stát se hity letošního roku.

Služba Shazam zdaleka neslouží jen k rozpoznávání právě přehrávané skladby. V minulosti již několikrát vyšly na Apple Music různé „Shazam žebříčky“ nejposlouchanějších skladeb, dnes se pro změnu jedná o seznam padesáti písní, které se letos mají stát hitem. Příslušná data byla spočítána na základě speciálního prediktivního algoritmu Shazamu, padesátka skladeb byla následně ručně vybrána týmem editorů Apple Music. Mezi klíčové faktory pro výběr skladeb do zmíněného žebříčku patřilo například to, jak často byla služba Shazam využita k detekci těchto skladeb. Právě míra vyhledávání ve více zemích světa je podle Shazamu jedním z raných indikátorů budoucího potenciálního růstu. Kromě sestavení žebříčku 50 skladeb s největším potenciálem pro letošní rok byla vybrána také pětice umělců, kterým Apple Music letos větší úspěch:

Masked Wolf – Hip-hopový umělec ze Sydney, jehož skladba Astronaut in the Ocean se v pěti regionech dostala do žebříčku Top 10 na Apple Music

BLACKSTARKIDS – Trio z Kansas City, které se ocitlo v trendech na Shazamu v září loňského roku. Jejich skladby jsou mixem hip-hopu a indie music.

Serena Isioma – Nigerijsko-americká zpěvačka a skladatelka, v její tvorbě se mísí funk, indie music, pop a R&B.

Tai Verdes – Indie-popový umělec Tai Verdes zamířil do trendů na Shazamu v červenci loňského roku, jeho skladba Stuck in the Middle zabodovala také v playlistu Alt Pop na Apple Music.

LB Spiffy – Mladý kanadský rapper LB Spiffy boduje mezi nadějnými hudebníky na Apple Music již od roku 2017, jeho skladba Again byla zařazena do playlistů Rap Life a Today’s Hits.

Kompletní playlist Shazam Predictions 2021 si můžete poslechnout zde.