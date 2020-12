Prosinec na Apple Music – to lepší z vánoční hudby

Prosinec bývá měsíc, kdy se na trhu snaží bodovat hlavně vánoční, sváteční a všelijaké zimní nahrávky. Ve většině případů jsou to načančané kýče, ale najdou se mezi nimi i zajímavé desky. Ani letošek nebyl v tomto směru výjimkou.

Letos podruhé a ještě lépe

Taylor Swift – evermore

Už druhá letošní studiovka americké hvězdné zpěvačky není zajímavá jen tím, že nikde nepoužívá velká písmena. Za v létě vydanou desku Folklore získala pět nominací na Grammy, sesterská nahrávka evermore je možná ještě zajímavější. Rozhodně nejde o žádnou sbírku béček nebo skladeb, které se na Folklore nevešly, ale plnohodnotné album se zimní atmosférou. Je to tichá, skromná hudba jakoby nahraná bez ohledů na nároky hitparád a rádií. Už proto stojí za poslech.

Když si mistr hraje

Paul McCartney – III

Neúnavný exbeatle nezahálel ani během lockdownu a natočil si doma celou desku. A celou si ji i nahrál. Oproti starším nahrávkám na novince McCartney víc experimentuje, víc si hraje s technikou a nebere tolik ohled na klasickou písňovou formu, což je paradox od člověka, který před šedesáti lety pomáhal do popmusic zavést formát ideálního hitu. Moc skladeb z III na koncertech tak asi McCartney hrát nebude, přesto jde o podivuhodnou nahrávku a důkaz, že i v osmasedmdesáti letech jde natočit v rámci své práce progresivní album.

Slunce a Vánoce jdou dohromady

Calexico – Seasonal Shift

Jedna z nejoriginálnějších desek letošních Vánoc. Calexico ve své hudbě vždy odráželi atmosféru hranic USA s Mexikem, vyprahlá poušť, propocené flanelky i noční fiesta v ulicích, to všechno je na jejich deskách hmatatelně cítit. A teď v tomto duchu natočili vánoční album obsahující i covery vánočních písní Johna Lennona a Toma Pettyho. Je to překvapivé, je to originální a je to zábavné. V rámci studiovek nepatří Seasonal Shift k tomu nejlepšímu, co Calexico vydali, rozhodně jde však o album ukazující cestu ven z bludiště svátečního kýče, ve kterém se už ztratily desítky jiných hudebníků.

Znovu a stejně poprvé

Deftones – White Pony / Black Stallion

Označení jako kultovní či legendární jsou mor nejen hudení žurnalistiky, ale album White Pony od Deftones prostě kultovní je. A v prosinci se po dvaceti letech dočkalo nového vydání spolu s druhou deskou Black Stallion. Jde o známý model, kdy se původní skladby svěří k remixu kolegům z branže. Z takových desek většinou nezbyde víc než zajímavý PR materiál, Black Stallion ale v tomto směru nad konkurenci vyčnívá, protože některé remixy zní svěže a nečekaně, navíc se o ně postarala řada hvězdných hostů jako Mike Shinoda nebo Robert Smith. Kdo doma ještě White Pony nemá, koupě nové edice spolu s Black Stallion je jistota.

Klidná divoženka

Tori Amos – Christmastide

Je to sice jen EP o čtyřech skladbách, přesto stojí za pozornost. Neúnavná divoženka Tori Amos se rozhodla natočit pozitivní sváteční desku, která má fanoušky potěšit, na chvíli dát zapomenout od strastí okolo a užít si klid s blízkými. Jindy naléhavá a posluchačsky poněkud náročná Amos skutečně zvolnila a přišla s uvolněnými skladbami, které však doprovází svým typickým přístupem: hlasovou ekvilibristikou, pompézními klavírními plochami a pedantsky dokonalou produkcí.

