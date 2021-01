Apple nečekaně (opět) prodloužil bezplatné roční předplatné  TV+

Pokud patříte mezi uživatele, kteří k nově zakoupenému produktu od Applu získali také roční bezplatné využívání streamovací služby  TV+, můžete nyní opět jásat – společnost Apple se totiž rozhodla každému, kdo využívá roční bezplatnou zkušební lhůtu u této služby, prodloužit tuto dobu o dalších pět měsíců. Pokud se tedy vaše bezplatná lhůta chýlí ke konci a vy jste měli v plánu předplatné  TV+ zrušit, můžete si příslušné upozornění v kalendáři posunout na konec července.

Na oficiální vyjádření ze strany Applu si budeme muset ještě chvíli počkat (v době psaní tohoto článku se firma ještě nevyjádřila), server TechCrunch ale potvrdil, že ti, kterým byla aktivována roční bezplatná zkušební lhůta pro sledování služby  TV+, si ji budou moci užívat až do konce tohoto července. V příslušné zprávě také stojí, že ti, kteří již zaplatili za roční využívání  TV+, se mohou těšit na měsíční slevy. Není jasné, z jakého důvodu se Apple rozhodl pro další prodloužení své streamovací služby. K prvnímu prodloužení došlo již na podzim loňského roku, kdy se roční bezplatná lhůta protáhla až do konce tohoto měsíce. Po skončení této lhůty mělo dojít k automatickému přechodu na měsíční tarif (v případě, že uživatel předplatné nezruší). Do programové nabídky  TV+ neustále přibývá nový obsah, ačkoliv tempo je pomalejší, než třeba u Netflixu. Nově můžete sledovat například druhou řadu seriálů Servant a Dickinson, do budoucna se můžete těšit na další sérii For All Mankind.