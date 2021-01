4 filmy na iTunes, které tento víkend seženete levněji (16. 1. 2021 – 17. 1. 2021)

S příchodem víkendu vám přinášíme naši tradiční nabídku filmů, které nyní na iTunes seženete za výhodnější cenu. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Snowpiercer: Ledová archa

Planetu Zemi zachvátila druhá doba ledová. Světem už řadu let projíždí vlak, vezoucí několik tisíc přeživších jedinců, a na jeho konci se tísní utlačovaná „spodina“, které v kontaktu s tajemným stvořitelem nikdy nestavícího ledového expresu brání po zuby ozbrojená armáda. Na postapokalyptickém snímku Snowpiercer: Ledová archa se podílel mimo jiné také český výtvarník a scénograf Ondřej Nekvasil.

39,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Snowpiercer: Ledová archa pořídíte zde.

American Gangster

Strhující drama o životě, vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších padouchů newyorského podsvětí a policistovi, který za jeho pádem na kolena stál. Frank Lucas se dokáže vybudovat z úplného dna na drogového magnáta, díky své levné droze, kterou v ulicích Velkého Jablka nabízí. Zkušený detektiv Richie dostane za úkol prověřit případ nezvykle levné drogy, ze kterého může vyjít jako vítěz pouze jeden!

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film American Gangster pořídíte zde.

District 9

Jsou to už dvě dekády, kdy přistáli mimozemšťané na naší planetu. Obyvatelé země očekávali velký boj mezi návštěvníky a námi či technologický pokrok. Nic z toho se však nekonalo. Mimozemští uprchlíci jsou za to shromážděni v Jihoafrickém Okrsku 9 a zkoumáni za účelem využití emzáckých zbraní. Na to je zapotřebí jejich DNA.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Čeština

Film District 9 pořídíte zde.

John Wick 2

Ve filmu John Wick 2 se opět vrací Keanu Reeves v roli legendárního Johna Wicka. John Wick sice pověsil kariéru zabijáka na hřebík, okolnosti jej ale donutí k návratu. John Wick se tedy vydává do italského Říma, kde se musí v rámci pomoci bývalému spolupracovníkovi utkat hned s několika nejnebezpečnějšími zabijáky na světě.

129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film John Wick 2 pořídíte zde.