Neoriginální fotoaparáty v iPhonech možná přestanou s příchodem iOS 14.4 fungovat

Další rána pro neautorizované servisy. Tak přesně takto by se dala bez jakékoliv nadsázky označit jedna z novinek, kterou se chystá Apple alespoň podle kódu bety zavést v iOS 14.4. Ten by totiž měl nově rozpoznat, zda je v telefonu originální či neoriginální modul fotoaparátu s tím, že v druhém případě na to bude uživatele upozorňovat notifikací. A možná nejen tou.

Není žádným tajemstvím, že se Apple snaží dlouhodobě u svých produktů propagovat opravy v autorizovaných servisech, jelikož jen ty disponují originálními díly. Technici v nich jsou navíc proškoleni přímo Applem, díky čemuž tak mohou poskytovat perfektní opravárenský servis ve standardech, jaké kalifornský gigant vyžaduje. Jejich ceny jsou nicméně mnohdy výrazně vyšší než u neautorizovaných servisů, kvůli čemuž jsou některými jablíčkáři opomíjeny. Aby tomu tak nebylo, začal navíc Apple v minulosti softwarově opravy iPhonů hlídat s tím, že jakmile telefon rozpozná, že v něm některé díly nejsou originální, upozorní na to uživatele pomocí notifikace. Například u baterií je pak deaktivována funkce Kondice baterie, která má uživatelům pomoci v rozhodování se nad servisem akumulátoru. Kromě baterie je takto softwarově v současnosti ošetřen například i displej iPhonů.

K displejům a bateriím se s iOS 14.4 přidají i moduly fotoaparátu. Na neoriginální bude Apple podle kódu upozorňovat majitele telefonů hláškou “Nelze ověřit, že má tento iPhone originální fotoaparát Apple” s tím, že hláška bude doplněna o odkaz na autorizované servisy displeje. V tuto chvíli se navíc bohužel nedá vyloučit to, že po určité době mohou přestat neoriginální moduly fotoaparátu fungovat – ať už částečně, nebo zcela. Naznačují to alespoň poznatky specializovaného webu iFixit, podle kterého Apple od loňského roku vyžaduje u autorizovaných oprav fotoaparátu spuštění speciální konfigurační aplikace, která celý modul uvede do správného chodu. Jakmile tak opravář neučiní, může modul fungovat špatně či dokonce nefungovat vůbec.