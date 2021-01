Na iPhonech můžete aktivovat skrytou funkci připravenou pro lokalizátory AirTags

Že je odhalení lokalizátoru AirTag z dílny Applu otázkou týdnů, maximálně měsíců potvrzuje v poslední době čím dál více leakerů či jiných dobře informovaných zdrojů. Že se tak v brzké době stane navíc svým čerstvým krokem naznačil i samotný Apple, Přes Safari na jeho produktech se dá totiž zaktivovat v nativní aplikaci Najít skrytá funkce, která je určena právě pro AirTags a pro předměty jimi označenými.

Aktivace skryté funkce je naprosto jednoduchou záležitostí. Stačí k ní totiž jen to napsat v Safari do pole pro URL stránky findmy://items a následně povolit spuštění aplikace Najít. Jakmile tak učiníte, otevře se vám v aplikaci nové rozhraní, které budou sloužit jak pro sledování předmětů sledovaných lokalizátorem AirTag, tak i lokalizátory třetích stran, které dostanou od Applu přístup do Najít. Rozhraní bude navíc kromě sledování předmětů sloužit také k přidávání nových sledovaných předmětů do mapy, potažmo k hledání majitelů předmětů označených lokalizátory.

Jak již bylo zmíněno výše, představení lokalizátorů AirTags se očekává v horizontu dnů, maximálně pak týdnů. Proběhnout totiž může vzhledem k povaze produktu jak skrze tiskovou zprávu, tak i na první letošní Keynote, se kterou se obecně počítá v březnu. Pokud vás zajímá, co vše o AirTagu v současností víme, přečtěte si jeden z našich starších článků.