Přední výrobce příslušenství se již připravuje na příchod AirTags, unikly mu chystané doplňky pro něj

Představení lokalizátoru AirTag je za dveřmi. Vyplývá to alespoň z tvrzení prakticky všech důvěryhodných zdrojů poslední doby, ale též z počínání jednoho z předních výrobců příslušenství pro smartphony, společnosti Nomad. Ta totiž již pracuje na příslušenství právě pro chystanou novinku z dílny Applu.

O pracích Nomadu na doplňcích pro AirTags informoval jako první velmi přesný leaker Evan Blass, kterému se do rukou podařily získat snímky kožené klíčenky nebo chcete-li pouzdra a dále pak šňůrek na brýle. Jak můžete v galerii vedle tohoto odstavce vidět, Nomad počítá s tím, že bude AirTag poměrně drobný a designově takový, jak jej odhalují rendery z předešlých měsíců. Počítat tedy můžeme s produktem ve tvaru jakési kulaté čočky. Ta by měla být podle úniků bílo-stříbrná, avšak nelze vyloučit, že se Apple rozhodne pro vícero barevných variant.

Nomad nemá sice prakticky 100% od Applu o AirTagu zatím žádné informace, s ohledem na přesnost jeho zdrojů si je však již evidentně jeho podobou i dalšími parametry zcela jist a proto se mohl pustit do návrhu příslušenství. Pravděpodobné je rovněž to, že již rozjel minimálně pilotní výrobu, aby byl na vstup novinky na trh co nejlépe připraven. Každý promarněný den na trhu s příslušenstvím po představení novinek je totiž pro něj ztrátový.