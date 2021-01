iPhone se v zimě vypíná: Proč to tak je a jak tomu předejít

Jestliže patříte mezi majitele nějakého staršího iPhonu, tak zbystřete. Dost možná už jste se někdy v minulosti dostali do situace, kdy se vám v zimních měsících jablečný telefon začal rapidně vybíjet, v tom horším případě se dokonce natvrdo vypnul. Uživatelé často vůbec netuší, proč se tohle děje, a jak se v podobné situaci mají zachovat. Pokud se tedy i váš iPhone v zimě vypíná, a to i přesto, že jej máte naplno nabitý, tak se vám bude zajisté hodit tento článek. Vše si totiž vysvětlíme a uvedeme na pravou míru s tím, že se dozvíte také to, jak vybíjení a vypínání předejít.

Vše je to o baterii

Hned na začátek tohoto článku vám mohu říci, že je náhodné vypínání iPhonu v zimě způsobeno jeho baterií. Apple u všech svých zařízeních využívá Lithium-Ion baterie – a ještě aby ne. Jedná se totiž o nejpoužívanější typ baterií a i když se to může zdát jako nesmysl, tak jsou tyto baterie také velmi spolehlivé. Mimo to je můžete velmi rychle nabíjet, což se hodí v případě, že někam spěcháte. Samozřejmostí jsou ale také různé nevýhody, konkrétně se bavíme především o náchylnost při používání v nestandardních teplotách, především tedy v těch minusových.

Selhávání baterií

Pokud váš iPhone vystavíte na delší dobu příliš nízké teplotě, tak v útrobách baterie začne vzrůstat vnitřní odpor. Tento jev pak zapříčiní zmenšování kapacity baterie. Konkrétně se pro příklad udává, že v -18 stupních Celsia kapacita Lithium-Ion baterie klesne až o polovinu, mimo to pak podle testů dokáže kapacita baterie klesnout o dalších 15 % každou půlhodinu, během které je vystavená minusovým teplotám. Chcete-li tedy, aby váš iPhone fungoval bez potíží, tak byste dle oficiálních stránek Applu neměli jeho baterii dlouhodobě vystavovat teplotám mimo provozní teplotu. Tato provozní teplota je stanovena v rozmezí od 0 do 35 stupňů Celsia. Dá se říct, že cokoliv mimo tohle rozmezí už pro baterii není ideální a může docházet k selhávání.

Zdroj: Apple

Jestliže baterii iPhonu vystavíte na delší dobu příliš nízké teplotě, tak se jednoduše řečeno „zblázní“ měřič nabití baterie. Ten totiž dokáže fungovat pouze ve výše zmíněných provozních teplotách. Ve finále si tak může měřič myslet, že je iPhone kompletně vybitý, čímž dojde samozřejmě k vypnutí, avšak reálně může být baterie nabitá klidně na několik desítek procent. Největší problémy nastávají tehdy, pokud je iPhone reálně nabitý na 30 % a méně. Zblázněný měřič totiž může mít mimo provozní teplotu až 30% odchylku od skutečnosti.

Co dělat, aby iPhone přežil?

Různým zimním procházkám a dalším aktivitám, při kterých jsou teploty mimo provozní teplotu Lithium-Ion baterií, se prostě a jednoduše nevyhneme. Pokud chcete zajistit, aby iPhone vydržel co nejdéle naživu, tak máte pouze jedinou možnost – musíte jej udržet v teple. Nejlépe uděláte, pokud iPhone vložíte do stehenní kapsy, kde mu bude dobře především díky tělesného tepla. Samozřejmě byste jej z kapsy měli vytahovat jen v nutných případech, teplotní šoky taktéž nejsou úplně ideální. Pokud se stane, že se iPhone v zimě i přesto vypne, tak nezoufejte. Stačí, abyste jej alespoň na chvíli zahřáli. Strčte jej tedy například pod tričko, anebo jej chvilku nechte před topením ve vozidle. Poté, co se iPhone dostatečně zahřeje, tak se měřič nabití vzpamatuje a zjistí, že má vlastně k dispozici dostatek energie k tomu, aby bylo možné telefon použít. Po několika minutách se tedy (ve většině případech) iPhone zapne a vy jej budete schopni znova využívat. Pokud se telefon nezapne, tak je nejspíše doopravdy vybitý – dodejte mu tedy trochu šťávy.

Kondice baterie

Každá baterie ve všech přenosných zařízeních je označována jako spotřební zboží. To znamená, že postupem času baterie chemicky stárne a ztrácí své vlastnosti. Jestliže vám ani jeden z výše uvedených tipů nepomohl a iPhone se vypíná neustále, tak to znamená, že máte na 99 % špatnou baterii, která už má to nejlepší za sebou. Všeobecně se odhaduje, že baterie v jablečném telefonu vydrží maximálně dva roky než, než je zralá na výměnu. Je-li vaše baterie starší než zmíněné dva roky, tak nyní víte, kde je problém. Stav baterie pak můžete zkontrolovat také v Nastavení -> Baterie -> Kondice baterie. Zde se jednak zobrazí maximální kapacita baterie, a jednak také její stav. Pokud je kapacita baterie pod 80 %, měli byste ji nechat vyměnit. Lepší už to totiž rozhodně nebude.