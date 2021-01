Do nových verzí macOS 11 už nepůjdou nainstalovat iOS aplikace mimo App Store

Společnost Apple včera publikovala dvě nové verze vývojářských beta verzí, a to iOS 14.4 a macOS Big Sur 11.2. Po zběžné analýze novinek se přišlo na to, že se Apple chystá odstřihnout uživatelé M1 Maců (a pravděpodobně i dalších budoucích Maců s Apple procesory) od toho, aby používali neoficiálně stažené a nainstalované iOS aplikace.

V obou betaverzích se podařilo najít společný systémový kód schovaný hluboko v systému, který přináší zcela novou funkcionalitu do macOS. Díky této funkci již nebude možné provádět tzv. „sideload“ iOS aplikací, tedy instalaci iOS aplikací, které se nenachází v App Store.

V současné době je do M1 Maců stále možné manuálně instalovat některé iOS aplikace, jako například Xbox, Tesla, Netflix, Instagram, nebo Facebook, které jinak v App Store pro M1 Macy nejsou dostupné. Stačí si sehnat jednotlivé IPA soubory a aplikaci jednoduše nainstalovat. Tento postup by však neměl u nových verzí macOS fungovat, neboť bude systém důkladněji verifikovat, jakou iOS aplikaci se uživatel snaží do svého Macu nainstalovat.

Pokud se nyní vývojáři, kteří mají k novým betám přístup, pokusí nějaký „neoficiální“ iOS software na svůj Mac nainstalovat, objeví se jim systémové hlášení čítající „Tuto aplikaci nelze nainstalovat jelikož její vývojář nepovoluje její užití na této platformě“. Apple se k tomuto novému zjištění zatím nevyjádřil. Je však možné, že je to jedna z cest, jak přimět vývojáře k tomu, aby aktualizovali či jinak upravili své aplikace tak, aby fungovaly v prostředí macOS.