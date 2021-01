macOS Big Sur trpí chybou, která znemožňuje instalaci softwarových aktualizací

Společnost Apple vydala v průběhu minulého týdne veřejnou verzi svého desktopového operačního systému macOS Big Sur 11.1. Někteří uživatelé se ale v souvislosti s ní potýkají s nepříjemným problémem – nemohou ji vůbec nainstalovat. Na vině je podle všeho specifická chyba, kvůli které se možnost přechodu na nejnovější verzi macOS Big Sur vůbec neobjevuje v Předvolbách systému.

Jedním z prvních, kteří na zmíněný problém přišli, je vývojář projektu MicroMDM Victor Vrantchan. Podle něj některé Macy vinou dané chyby vyžadují od serverů Applu macOS Big Sur 11.0.1 namísto verze 11.1. Po odeslání tohoto požadavku dojde v případě, že je na příslušném počítači již nainstalována verze 11.0.1, pochopitelně k odmítnutí. Problém je ale v tom, že zmíněná verze operačního systému je nainstalovaná na velkém množství počítačů. Po restartu Macu se v Předvolbách systému sice objeví upozornění na aktualizaci na macOS 11.1, po chvíli ale opět zmizí. Chyba nicméně podle všeho zasáhla pouze Macy, spojené s takzvaným Mobile Device Management systémem (MDM). Poté, co dojde k odstranění MDM profilu ze zasaženého počítače, je možnost aktualizace viditelná tak, jako obvykle.

Mobile Device Management je služba, která umožňuje nejrůznějším firmám a dalším organizacím spravovat, kontrolovat a případně vzdáleně ovládat macOS a iOS zařízení. Případné smazání příslušného MDM profilu by tedy měla mít na starost pouze osoba, pověřená správou daného zařízení, a běžný smrtelník by se o takovýto krok raději neměl pokoušet. Nesprávně provedené odstranění MDM profilu může mít ve vážnějších případech nepříznivý dopad na bezpečnost systému. Navíc nelze v tomto případě zaručit, že Mac po opětovné instalaci profilu poběží bez problémů. Trvalá náprava této chyby musí přijít ze strany Applu, který by měl provést potřebná opatření na svých serverech. Bližší detaily včetně uživatelských zkušeností naleznete například zde.