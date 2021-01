Apple pracuje na obalu pro iPhone, který dokáže nabít AirPody

Nedávno jsme vás informovali o tom, že Apple zkoumá potenciální možnosti nabíjení iPhonů prostřednictvím Macu nebo iPadu. Nejnovější patent odhalil, že kromě této možnosti firma uvažuje také nad možností nabíjení AirPodů prostřednictvím obalu iPhonu.

O příslušném patentu mezi prvními informoval technologický server Apple Insider. Patent popisuje pouzdra a obaly se schopností udržet a nabíjet příslušenství. Přestože typ příslušenství není v patentu nijak blíže specifikován, s největší pravděpodobností půjde o bezdrátová sluchátka AirPods, což ostatně dokládají také nákresy v patentové žádosti. V patentu se můžeme dočíst obvyklé podrobnosti o ochranných pouzdrech a krytech pro chytrá elektronická zařízení. Tyto kryty by podle popisu měly zároveň disponovat schopností nabíjení drobného elektronického příslušenství a doplňků. Kromě klasických pouzder a krytů by tuto funkci mohly nabízet také peněženky typu MagSafe, zavírací kryty, návleky a další podobné produkty, případně jejich vzájemné kombinace.

K nabíjení by mohlo docházet prostřednictvím speciálních terminálů, umístěných v krytech, přičemž kryty by mohly se zařízením, umístěným uvnitř, komunikovat prostřednictvím NFC čipu. Pokud skutečně dojde k realizaci nabíjecího systému, popsaného v patentu, mohli bychom se dočkat poměrně bohaté škály nabíjecího příslušenství tohoto typu – v patentu totiž kromě jiného stojí popis nabíjecího krytu s displejem, na kterém by se nejspíš zobrazovaly informace o procesu nabíjení, ale třeba také upozornění na případný příchozí hovor. Nabíjené příslušenství by se pak ke krytům mohlo uchytit za pomoci magnetu, klipu, nebo kombinací obou možností. Tento patent spolu s řadou dalších, o kterých jsme vás na stránkách LsA informovali, svědčí mimo jiné o tom, že Apple vyvíjí výrazně intenzivnější snahu o rozšíření svého portfolia příslušenství. Nechme se překvapit, kam tato snaha povede.