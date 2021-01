Co dnes Apple oznámí? Nejvíce se spekuluje o těchto věcech

Na dnešek si Apple přichystal podle včerejších slov svého šéfa Tima Cooka velké oznámení něčeho nového. Ačkoliv se nemá jednat o software a ani o hardware, svět je z oznámení samozřejmě jako na trní. Ostatně, i proto se na internetu množí nejrůznější spekulace o tom, čeho bychom se dnes mohli dočkat. V následujících řádících jsme proto vybrali tři nejpravděpodobnější.

Suverénně nejspekulovanější novinkou je v souvislosti s dnešním oznámením spuštění (či odhalení data spuštění) funkce umožňující uživatelům “spravovat” reklamy. Na loňském WWDC totiž Apple oznámil, že chystá novinky v ochraně soukromí uživatelů vedoucí k tomu, že se jich bude muset každičká aplikace v iPhone zeptat na to, zda je může sledovat pro reklamní účely, přičemž pokud uživatel nedá souhlas, budou mu nabízeny nepersonalizované reklamy. Funkci chtěl Apple spustit už s vydáním iOS 14, avšak dokončit jí nestihl a proto se očekává její “dospuštění” právě nyní. Jedná se totiž o jednu z největších věcí iOS 14 – tedy alespoň z pohledu Applu. Zároveň se však jedná i o jednu z nejkontroverznějších věcí, na což se snaží dlouhodobě upozornit Facebook, který by mohl stejně jako spousta jemu podobných společností na nemožnost zobrazování personalizované reklamy po neudělení souhlasu tvrdě doplatit.

Další teorie kolující po internetu se týká oznámení nové ekologické iniciativy, kterou se bude Apple snažit chránit planetu. Co přesně by to mohlo být je sice v tuto chvíli otázkou, obecně však platí, že právě na ochranu Země klade Apple obrovský důraz a je proto prakticky jisté, že jakékoliv větší oznámení spojené s tímto šlechetným jednáním by chtěl udělat co nejhonosnější, což by se mu ve výsledku včerejším rozpumpováním zájmu po celém světě velmi povedlo.

Třetí a poslední teorií, která se jeví jako poměrně pravděpodobná, je oznámení další pomoci v boji s pandemií koronaviru. Dočkat se můžeme například oznámení novinek ohledně softwarového sledovacího systému kontaktů s nákazou v iPhonech, ale třeba také poskytnutí prostorů Apple Storů po celém světě coby očkovacích míst s tím, že by je Apple na své náklady přizpůsobil a zajistil v nich potřebný ochranný materiál. Spekuluje se rovněž nad pomocí s distribucí vakcín po celém světě, potažmo s jejich dotováním.

Co přesně má Apple na dnešní den nachystáno bychom se měli dozvědět v průběhu dnešního odpoledne, konkrétně pak pravděpodobně kolem 14:00 našeho času. Apple se totiž nechal slyšet, že svou novinku oznámí ráno tamního času, což právě této hodině odpovídá. Navíc právě ve 14 hodin zpravidla vydává “větší” tiskové zprávy, což by měl být i případ dnešního dne. Co od něj očekáváte vy?