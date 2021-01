Apple zítra oznámí něco velkého

Kalifornský gigant si na zítřejší den naplánoval první velké oznámení tohoto roku. Vyplývá to alespoň z rozhovoru vysílaného dnes na CBS, kterého se účastnil šéf Applu Tim Cook. Toho moderátor relace škádlil tím, že další rozhovor spolu povedou už zítra ráno (tamního času, tedy odpoledne našeho), protože má na ten den Apple naplánované “velké oznámení”. O nový hardware se nicméně jednat nemá.

Co přesně by mohl Apple zítra oznámit je sice v tuto chvíli nejasné, jelikož se však dnešní rozhovor točil kolem ochrany soukromí, je možné, že se právě ho bude zítřejší novinka týkat. Jednat by se teoreticky mohlo o nasazení několika plánovaných změn v iOS 14, které Apple oznámil už v loňském roce na WWDC, ale zatím je neimplementoval, jelikož nebyly jednak dokončené a jednak bylo potřeba, aby je do svých aplikací zapracovali i vývojáři třetích stran. Jasněji však v tomto směru bude samozřejmě až zítra.

#EXCLUSIVE: @GayleKing spoke with @Apple CEO Tim Cook about the assault on the Capitol and what he thinks needs to happen next.

See more of @tim_cook's interview Wednesday on @CBSThisMorning when he'll announce a major new initiative, that's not a new product. pic.twitter.com/QPYyoDVFv7

