Nejen 12,9” model. Apple neuhlídal ani schéma 11” iPadu Pro (2021)

Před pár desítkami minut jste si mohli na našem webu prohlédnout uniklé schéma 12,9” iPadu Pro (2021). Jak se však nyní ukázalo, kromě něj se Applu nepodařilo udržet pod pokličkou ani schéma 11” modelu. Díky tomu si jej tak můžete relativně detailně přiblížit.

Schéma 11” modelu se tomu pro 12,9” podobá téměř jako vejce vejci. Kromě rozdílných rozměrů byste totiž mezi nimi hledali rozdíly jen velmi těžko. To jinými slovy znamená, že i u 11” modelu lze vidět hranatý design, poměrně velký Power Button indikující možné nasazení Touch ID, USB-C či klasické výdechy reproduktoru. Poměrně zajímavé jsou nicméně rozměry produktu, které se se spolu se schématem objevily. Novinka by totiž měla dorazit v v rozměrech 245,74 x 176,61 x 5,90 mm, zatímco nynější 11” verze nabízí rozměry 247,6 x 178,5 x 5,90 mm. Poměry stran tabletu by se tedy měly nepatrně změnit.

Zatímco u 12,9” modelu se počítá s nasazením displeje s mini LED podsvícením, u 11” model má Apple nasadit stejně jako v loňském roce Liquid Retinu. Ta si odbyla svou premiéru již v roce 2018 u iPhonů XR a iPadů Pro 3. generace s tím, že se doposud jedná o nejlepší LCD displej používaný na mobilních zařízení Applu. Na vlastnosti displeje s mini LED podsvícením se však chytat nebude. Ty totiž mají oproti ní nabídnout vyšší maximální jas, bohatší barvy, lepší kontrast a tak podobně. To vše přitom při nižší spotřebě energie. Jablíčkáři se tedy mají skutečně na co těšit.