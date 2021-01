Applu uniklo schéma 12,9” iPadu Pro (2021). Takto bude vypadat

Představení nové generace iPadů Pro klepe na dveře a to čím dál hlasitěji. Úniků informací o nich totiž přibývá a ode dnešního dne už není tajemstvím ani finální podoba. Na internetu se totiž objevilo schéma 12,9” modelu, který je bezesporu tím očekávanější z letošní dvojice iPadů z řady Pro.

Jak můžete vidět v galerii pod tímto odstavcem, 12,9” iPad Pro pro letošní rok se od svého loňského předchůdce takřka neliší. Apple tedy u tabletu opět vsadí na ostré hrany, Face ID či čtyři reproduktory. Poměrně zajímavé je nicméně to, že Power Button se zdá být alespoň na schématu relativně velký, takže se nedá vyloučit, že do něj Apple skryje Touch ID a tablet tak zabezpečí dvěma autentizačními systémy. Příliš překvapivé by to ostatně nebylo, jelikož se počítá s nasazením Touch ID a Face ID současně i na letošní iPhony.

Poměrně zajímavě se jeví zejména záda iPadu, konkrétně pak modul fotoaparátu. Ten se zdá být alespoň na první pohled o něco zapuštěnější do těla tabletu než tomu je u modelů z roku 2020, byť na potvrzení této skutečnosti si budeme muset samozřejmě počkat až do oficiálního představení produktu. Ze schématu je však o fotoaparátu jasné alespoň to, že se bude opět skládat ze dvou objektivů a LiDAR senzoru. Počítat rovněž můžeme s opětovným nasazením USB-C, díky kterému je iPad z hlediska příslušenství mnohem přívětivější.

Přestože schéma už o 12,9” iPadu Pro neodhaluje zhola nic, obecně se očekává nasazení podpory 5G sítí či čipsetu A14 Bionic, potažmo jeho upravené verze A14X, která by mohla přinést ještě lepší grafický výkon. Vše však v tomto směru ukáže až oficiální představení, které by měl mít Apple naplánované na letošní březen a tedy pravděpodobně první letošní Apple Keynote.