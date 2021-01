iPhony 13 ani 14 se nedočkají žádných větších vylepšení fotoaparátů

Na webu se začínají objevovat první detailnější informace o tom, jakým směrem se Apple vydá u svých budoucích iPhonů. Svou troškou do informačního mlýna přispěl také Ming-Chi Kuo, který se ve svém novém reportu věnuje fotoaparátům a to jak v letošních novinkách, tak i v modelech, kterých se dočkáme příští rok.

Podle Kua se v následujících dvou letech nedočkáme výraznějších úprav hlavní čočky a objektivu, ty největší změny potkají zbylé dva doplňující fotografické moduly. Letošní rok se zásadního přepracování dočká širokoúhlý objektiv, u kterého dojde ke změně clony. Ta je v současné době na úrovni f/2.4, letošní novinka by měla disponovat clonou širokoúhlého objektivu f/1.8. To v praxi znamená větší propustnost světla, potenciálně rychlejší AF (viz. dále) a lepší schopnosti přirozené separace pozadí, byť to si iPhony dělají primárně „uměle“.

Kromě lepší světelnosti dojde také k přepracování jednotlivých optických členů, kterých má být nyní 6 místo původních 5. Tato změna by se měla pozitivně projevit především na snížení viditelných obrazových vad, které širokoúhlé objektivy trápí především na kraji zorného pole.

Výše jsme psali, že lepší světelnost pomůže a automatickým ostřením. To je zásadní rozdíl, jelikož širokoúhlé objektivy doposud funkcí AF nedisponovaly, to se však od letošního modelu změní.

Další změny ve fotomodulu budou až v roce 2022, kdy se na paškál dostane teleobjektiv. Ten by měl konečně disponovat lepším optickým zoomem, který umožní implementace tzv. periskopového objektivu. Ten se už pár let v některých smartphonech objevuje, u Applu však půjde o prvotinu. Tento objektiv je konstrukčně velice odlišný od těch ostatních, neboť jeho optické členy a tubusy vedou přes lomenou hranu dovnitř těla telefonu. Tím se prodlouží vzdálenost od senzoru po jednotlivé elementy čočky, čímž se zvětší jeho ohnisková vzdálenost a tedy i maximální „dosah“.