Apple zřejmě chystá na letošek iPhone SE 3, představit jej má už relativně brzy

Příznivci levnějších iPhonů budou mít i letos na jaře důvod k radosti. Apple má mít totiž podle japonského portálu MacOtakara na duben v plánu vydání nové generace iPhonu SE. Stalo by se tak rok po vydání jeho druhé generace, která se mezi uživateli těší velké oblibě, přestože “jen” recykluje staré šasi a ve výsledku nepřináší nic nového.

Co přesně od iPhonu SE 3. generace čekat sice zdroje z Japonska neprozradily díky únikům informací i náznakům samotného Applu z operačního systému iOS se však počítá s příchodem 5,5” iPhonu vycházejícího z modelu 8 Plus, avšak disponujícím novějším procesorem a kvalitnějším fotoaparátem. Právě o “Pluskovém” modelu SE se totiž v posledních měsících šuškalo nejintenzivněji a s ohledem na to, že jsou velké iPhony v čím dál větším kurzu by jeho odhalení dávalo ze strany Applu určitě smysl. Je nicméně otázkou, zda bychom se po jeho boku dočkali i aktualizace 4,7” modelu, který by mohl dostat alespoň stejný procesor.

Jelikož je představení naplánováno dle MacOtakara na duben, velmi pravděpodobně proběhne jen skrze tiskovou zprávu. V dubnu totiž Apple své tiskové konference zpravidla nepořádá. Jedinou možností je přesunutí jeho tradiční březnové konference právě na duben, avšak to v plánu podle všeho není, jelikož právě v březnu na ní chce světu ukázal novou generaci iPadů Pro. Vše však v tomto směru ukáže jako vždy až čas a další úniky informací, které se v něm objeví.

