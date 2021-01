Apple přiznal problémy s Bluetooth u Maců s M1, řešení je za dveřmi

Porodní bolesti doprovází po spuštění prodejů prakticky každý nový Apple produkt, nedávno představené Macy s čipy M1 nevyjímaje. Na konci listopadu si totiž u nich začalo čím dál více jejich majitelů stěžovat na problémy s Bluetooth, které se projevovaly buď neustálým odpojováním Bluetooth příslušenství nebo přímo nemožností jej připojit. Apple sice v posledních týdnech dělal mrtvého brouka a problémy nijak nekomentoval, podle informací portálu 8-Bit však na opravě již naštěstí pracuje.

Že se kalifornský gigant již snaží vytvořit záplatu, kterou by zalepil problematické fungování Bluetoothu u Maců s M1 potvrdil portálu 8-Bit poměrně známý americký spisovatel Ian Bogost, který se právě s problémy potýkal. Když se je totiž snažil vyřešit s podporou Applu, bylo mu sděleno, že vývoj opravy již probíhá a její uvolnění je doslova na spadnutí. Je tedy pravděpodobné, že jej Apple světu vydá v nejbližších dnech a tím tento neduh vyřeší. Faktem nicméně je, že si s opravou dává tentokrát pořádně na čas, na čemž se však mohly podepsat jak Vánoce, tak i problematičnost opravy jako takové.

Problémy se sice projevují u všech Maců s čipy M1, nejvíce na ně nicméně trpí majitelé nových Maců mini. Stále však platí, že ne všechny Macy s M1 jsou problémem zasaženy, takže se jejich koupě uživatelé obávat nemusí – tím spíš, když je problém naštěstí jen softwarový. Přitom ještě v listopadu se objevovaly i názory, že by se mohlo jednat o problém hardwarový, což by pro Apple znamenalo spuštění velké svolávací akce, v rámci které by musel postižené Macy vyměnit.